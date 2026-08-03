Homem tenta atentar contra irmão policial com garrafa e é baleado em Rio Branco

O suspeito foi socorrido pelo Samu e responderá por tentativa de homicídio

Ferido foi socorrido pelo Samu ao Pronto-Socorro e responderá por tentativa de homicídio/ Foto: Reprodução

Marcondes Silva de Jesus, de 46 anos, foi baleado na perna após, segundo a Polícia Militar, tentar matar o próprio irmão, um policial militar, com o gargalo de uma garrafa quebrada, na noite deste domingo (2), em uma residência localizada na Rua Aroeira, no bairro Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o policial militar foi até a residência para visitar a mãe dos dois irmãos. Marcondes mora no imóvel com a idosa. Ao chegar ao local, o militar encontrou o irmão acompanhado de uma mulher, consumindo bebida alcoólica e, possivelmente, fazendo uso de entorpecentes dentro da casa.

Ainda conforme a ocorrência, o policial pediu que a mulher deixasse o imóvel e orientou Marcondes a respeitar a residência da mãe. A recomendação, porém, deu início a uma discussão.

Durante o desentendimento, Marcondes teria quebrado uma garrafa de vidro e avançado contra o irmão com o gargalo da garrafa nas mãos. O policial foi atingido de raspão no braço esquerdo durante a agressão.

Segundo a versão apresentada à Polícia, mesmo após o militar sacar a arma de fogo e dar ordem para que Marcondes cessasse o ataque, ele continuou investindo contra o irmão. Diante da iminente agressão, o policial efetuou um disparo que atingiu a perna esquerda de Marcondes, próximo ao tornozelo. O ferimento provocou sangramento, mas, conforme as equipes de atendimento, não houve fratura e o estado de saúde da vítima era considerado estável.

Após o disparo, o policial acionou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) pelo 190. Uma guarnição foi enviada ao endereço, confirmou a ocorrência e solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros socorros no local e encaminhou Marcondes ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada escoltado por um policial militar.

Após receber alta médica, Marcondes deverá ser conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde poderá ser autuado por tentativa de homicídio contra o próprio irmão.

O policial militar permaneceu no local até a chegada da comandante da área, realizou os procedimentos de praxe e também foi encaminhado à Defla para prestar esclarecimentos à autoridade policial. Além da investigação criminal, o militar deverá passar pelos procedimentos administrativos internos da corporação.

Moradores relataram à reportagem que Marcondes enfrentava problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool e drogas, situação que, segundo eles, vinha causando constantes conflitos familiares.

A reportagem não conseguiu confirmar se a mãe dos envolvidos estava na residência no momento da confusão. Também não há informações oficiais sobre o paradeiro da mulher que acompanhava Marcondes antes do início da discussão.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência e a legalidade do disparo efetuado pelo policial militar.