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Homem tenta atentar contra irmão policial com garrafa e é baleado em Rio Branco

O suspeito foi socorrido pelo Samu e responderá por tentativa de homicídio

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Homem tenta atentar contra irmão policial com garrafa e é baleado em Rio Branco
Ferido foi socorrido pelo Samu ao Pronto-Socorro e responderá por tentativa de homicídio/ Foto: Reprodução

Marcondes Silva de Jesus, de 46 anos, foi baleado na perna após, segundo a Polícia Militar, tentar matar o próprio irmão, um policial militar, com o gargalo de uma garrafa quebrada, na noite deste domingo (2), em uma residência localizada na Rua Aroeira, no bairro Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco.

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De acordo com informações da Polícia, o policial militar foi até a residência para visitar a mãe dos dois irmãos. Marcondes mora no imóvel com a idosa. Ao chegar ao local, o militar encontrou o irmão acompanhado de uma mulher, consumindo bebida alcoólica e, possivelmente, fazendo uso de entorpecentes dentro da casa.

Ainda conforme a ocorrência, o policial pediu que a mulher deixasse o imóvel e orientou Marcondes a respeitar a residência da mãe. A recomendação, porém, deu início a uma discussão.

Durante o desentendimento, Marcondes teria quebrado uma garrafa de vidro e avançado contra o irmão com o gargalo da garrafa nas mãos. O policial foi atingido de raspão no braço esquerdo durante a agressão.

Segundo a versão apresentada à Polícia, mesmo após o militar sacar a arma de fogo e dar ordem para que Marcondes cessasse o ataque, ele continuou investindo contra o irmão. Diante da iminente agressão, o policial efetuou um disparo que atingiu a perna esquerda de Marcondes, próximo ao tornozelo. O ferimento provocou sangramento, mas, conforme as equipes de atendimento, não houve fratura e o estado de saúde da vítima era considerado estável.

Após o disparo, o policial acionou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) pelo 190. Uma guarnição foi enviada ao endereço, confirmou a ocorrência e solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros socorros no local e encaminhou Marcondes ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada escoltado por um policial militar.

Após receber alta médica, Marcondes deverá ser conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde poderá ser autuado por tentativa de homicídio contra o próprio irmão.

O policial militar permaneceu no local até a chegada da comandante da área, realizou os procedimentos de praxe e também foi encaminhado à Defla para prestar esclarecimentos à autoridade policial. Além da investigação criminal, o militar deverá passar pelos procedimentos administrativos internos da corporação.

Moradores relataram à reportagem que Marcondes enfrentava problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool e drogas, situação que, segundo eles, vinha causando constantes conflitos familiares.

A reportagem não conseguiu confirmar se a mãe dos envolvidos estava na residência no momento da confusão. Também não há informações oficiais sobre o paradeiro da mulher que acompanhava Marcondes antes do início da discussão.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência e a legalidade do disparo efetuado pelo policial militar.

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