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Motociclista sem habilitação colide contra carro e sofre grave ferimento em Rio Branco

Condutor de 18 anos foi arremessado a cerca de 20 metros após conversão de veículo de aplicativo em trecho de faixa dupla

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Motociclista sem habilitação colide contra carro e sofre grave ferimento em Rio Branco
Vítima sofreu lesão grave na perna e foi socorrida pelo Samu ao Pronto-Socorro de Rio Branco/ Foto: ContilNet

O motociclista José Rodivan Souza da Silva, de 18 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra um carro de aplicativo, na noite deste domingo (2), na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Vanderley Dantas, em Rio Branco.

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Segundo testemunhas, José Rodivan seguia no sentido centro-bairro conduzindo uma motocicleta Honda Titan vermelha, enquanto um veículo Fiat Mobi preto, utilizado para transporte por aplicativo, trafegava à sua frente na mesma direção. Ao tentar acessar um posto de combustíveis, o motorista do carro realizou uma conversão em um trecho de faixa dupla contínua, onde a sinalização horizontal está parcialmente apagada, dificultando a visualização.

Ainda conforme relatos, o motociclista seguia em velocidade elevada e tentou desviar do automóvel, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, ele foi arremessado por cerca de 20 metros. A motocicleta parou na entrada do posto de combustíveis, enquanto o jovem caiu à frente de outro veículo que realizava uma manobra dentro do estabelecimento. Apesar do susto, ele não chegou a ser atropelado.

Por não possuir CNH, o jovem foi levado à Delegacia de Flagrantes após receber alta médica/ Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Durante o atendimento, os socorristas constataram que José Rodivan sofreu uma grave dilaceração na perna direita, causada pelo impacto contra a parte frontal do Fiat Mobi. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi imobilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

Familiares do motociclista, que acompanharam a ocorrência, informaram à reportagem que José Rodivan é maior de idade, porém não possui habilitação para conduzir motocicletas. Antes da chegada da Polícia Militar de Trânsito, eles tentaram retirar a motocicleta do local para levá-la à residência da família, mas os policiais já haviam sido acionados e impediram a remoção, preservando a área para a realização da perícia.

Após os procedimentos periciais, os veículos foram liberados. Em seguida, a equipe da Polícia de Trânsito se deslocou até o pronto-socorro e, após receber alta médica, José Rodivan foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi apresentado por conduzir veículo automotor sem possuir habilitação.

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