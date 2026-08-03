Motociclista sem habilitação colide contra carro e sofre grave ferimento em Rio Branco

Condutor de 18 anos foi arremessado a cerca de 20 metros após conversão de veículo de aplicativo em trecho de faixa dupla

Vítima sofreu lesão grave na perna e foi socorrida pelo Samu ao Pronto-Socorro de Rio Branco/ Foto: ContilNet

O motociclista José Rodivan Souza da Silva, de 18 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra um carro de aplicativo, na noite deste domingo (2), na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Vanderley Dantas, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, José Rodivan seguia no sentido centro-bairro conduzindo uma motocicleta Honda Titan vermelha, enquanto um veículo Fiat Mobi preto, utilizado para transporte por aplicativo, trafegava à sua frente na mesma direção. Ao tentar acessar um posto de combustíveis, o motorista do carro realizou uma conversão em um trecho de faixa dupla contínua, onde a sinalização horizontal está parcialmente apagada, dificultando a visualização.

Ainda conforme relatos, o motociclista seguia em velocidade elevada e tentou desviar do automóvel, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, ele foi arremessado por cerca de 20 metros. A motocicleta parou na entrada do posto de combustíveis, enquanto o jovem caiu à frente de outro veículo que realizava uma manobra dentro do estabelecimento. Apesar do susto, ele não chegou a ser atropelado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Durante o atendimento, os socorristas constataram que José Rodivan sofreu uma grave dilaceração na perna direita, causada pelo impacto contra a parte frontal do Fiat Mobi. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi imobilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

Familiares do motociclista, que acompanharam a ocorrência, informaram à reportagem que José Rodivan é maior de idade, porém não possui habilitação para conduzir motocicletas. Antes da chegada da Polícia Militar de Trânsito, eles tentaram retirar a motocicleta do local para levá-la à residência da família, mas os policiais já haviam sido acionados e impediram a remoção, preservando a área para a realização da perícia.

Após os procedimentos periciais, os veículos foram liberados. Em seguida, a equipe da Polícia de Trânsito se deslocou até o pronto-socorro e, após receber alta médica, José Rodivan foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi apresentado por conduzir veículo automotor sem possuir habilitação.