25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Anitta surge com camisa da Grande Rio e grava samba em meio a rumores
Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
Ancine concede registro a ‘Dark Horse’, cinebiografia de Jair Bolsonaro
Sheron Menezzes encanta fãs com visual musculoso na academia; veja
Ana Castela receberá R$ 850 mil via emenda do PL após fazer o 22
Acrobata processa Cirque du Soleil em R$ 84 milhões após queda grave
Dua Lipa detalha casamento com Callum Turner e impactos na carreira
Ticiane Pinheiro adianta detalhes de novo reality show inédito no Globoplay

Megaoperação contra crime organizado prende mais de 40 pessoas no Acre e em Goiás

Ação cumpre 75 mandados, incluindo 44 prisões preventivas e 31 buscas

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Megaoperação contra crime organizado prende mais de 40 pessoas no Acre e em Goiás
Até o início da manhã, 25 mandados de prisão preventiva já haviam sido cumpridos contra integrantes da facção. — Foto: Reprodução

Uma força-tarefa com cerca de 100 policiais militares, promotores e servidores do Ministério Público saiu às ruas nas primeiras horas desta segunda-feira (24) para desarticular uma organização criminosa que atua no Acre. Batizada de Operação Colapso, a ação cumpre 75 mandados em cinco frentes de atuação, incluindo cidades do Acre e de Goiás.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Além disso, são 44 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão. As diligências ocorrem simultaneamente em Rio Branco, Porto Acre e Sena Madureira, no Acre, além de Goiânia, em Goiás, e no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), na capital acreana.

Até o início da manhã, 25 mandados de prisão preventiva já haviam sido cumpridos contra integrantes da facção apontados como responsáveis por funções específicas relacionadas ao tráfico de drogas, roubos e homicídios.

Durante as ações, as equipes também registraram prisões em flagrante por posse de munições de arma de fogo, além da apreensão de substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie.

LEIA TAMBÉM: Operação investiga fraude tributária de mais de R$ 500 milhões em Manaus

Investigação

De acordo com o MPAC, a operação é resultado de investigações conduzidas pelo Gaeco, que identificaram uma atuação coordenada de integrantes da organização criminosa.

Os investigados são pessoas apontadas como responsáveis pelo pagamento de “mensalidades” em pontos de venda de drogas, mecanismo utilizado para manter a estrutura da organização.

O objetivo da operação é desarticular núcleos operacionais da facção, especialmente aqueles que atuam em Rio Branco, atingindo integrantes com diferentes funções dentro da estrutura criminosa.

O nome “Colapso” faz referência ao impacto esperado com o cumprimento dos mandados e à tentativa de provocar uma queda na estrutura da organização voltada ao tráfico de drogas e à prática de outros crimes.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.