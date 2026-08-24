Megaoperação contra crime organizado prende mais de 40 pessoas no Acre e em Goiás

Até o início da manhã, 25 mandados de prisão preventiva já haviam sido cumpridos contra integrantes da facção. — Foto: Reprodução

Uma força-tarefa com cerca de 100 policiais militares, promotores e servidores do Ministério Público saiu às ruas nas primeiras horas desta segunda-feira (24) para desarticular uma organização criminosa que atua no Acre. Batizada de Operação Colapso, a ação cumpre 75 mandados em cinco frentes de atuação, incluindo cidades do Acre e de Goiás.

Além disso, são 44 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão. As diligências ocorrem simultaneamente em Rio Branco, Porto Acre e Sena Madureira, no Acre, além de Goiânia, em Goiás, e no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), na capital acreana.

Até o início da manhã, 25 mandados de prisão preventiva já haviam sido cumpridos contra integrantes da facção apontados como responsáveis por funções específicas relacionadas ao tráfico de drogas, roubos e homicídios.

Durante as ações, as equipes também registraram prisões em flagrante por posse de munições de arma de fogo, além da apreensão de substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie.

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Investigação

De acordo com o MPAC, a operação é resultado de investigações conduzidas pelo Gaeco, que identificaram uma atuação coordenada de integrantes da organização criminosa.

Os investigados são pessoas apontadas como responsáveis pelo pagamento de “mensalidades” em pontos de venda de drogas, mecanismo utilizado para manter a estrutura da organização.

O objetivo da operação é desarticular núcleos operacionais da facção, especialmente aqueles que atuam em Rio Branco, atingindo integrantes com diferentes funções dentro da estrutura criminosa.

O nome “Colapso” faz referência ao impacto esperado com o cumprimento dos mandados e à tentativa de provocar uma queda na estrutura da organização voltada ao tráfico de drogas e à prática de outros crimes.