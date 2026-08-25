25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Ancine concede registro a ‘Dark Horse’, cinebiografia de Jair Bolsonaro
Sheron Menezzes encanta fãs com visual musculoso na academia; veja
Ana Castela receberá R$ 850 mil via emenda do PL após fazer o 22
Acrobata processa Cirque du Soleil em R$ 84 milhões após queda grave
Dua Lipa detalha casamento com Callum Turner e impactos na carreira
Ticiane Pinheiro adianta detalhes de novo reality show inédito no Globoplay
Zara Larsson se diverte ao ver fãs erguidos no ar em show na Bélgica
Morre Philippe Bouvard, ícone do rádio e da TV na França, aos 96 anos
Moskitão vira réu por importunação sexual e capacitismo contra Tokinho
Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, é hospitalizado após desidratação

Candidata diz que fala de Zema no JN sobre “programas contra mulheres” reflete gestão

Postulante do PT associou frase dita por ex-governador no Jornal Nacional à gestão no Executivo mineiro

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Candidata diz que fala de Zema no JN sobre “programas contra mulheres” reflete gestão
Candidata apontou recusa de Minas Gerais em aderir ao Pacto Nacional contra o Feminicídio/ Foto: Reprodução

A candidata a deputada federal por Minas Gerais Ana Elisa (PT) afirmou que a declaração dada pelo candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) durante sabatina no Jornal Nacional, na noite de segunda-feira (24), não se tratou apenas de um equívoco de linguagem. Para a petista, o ato falho do ex-governador de Minas Gerais expressa a postura adotada durante sua gestão no Executivo mineiro.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

“Não confundiu ao dizer isso. Isso é um fato”, disse Ana Elisa em vídeo divulgado nas redes sociais. “Isso não foi confusão. O inconsciente dele que o lembrou”, acrescentou a candidata.

A declaração ocorreu quando Zema foi questionado sobre quais diretrizes adotaria para enfrentar a violência de gênero em uma eventual gestão no Palácio do Planalto.

“Eu tenho uma série de programas contra as mulheres que, inclusive, eu levei adiante”, afirmou o candidato durante a transmissão ao vivo, antes de detalhar propostas para a área.

No decorrer da entrevista, o postulante esclareceu que se referia a ações de combate à violência de gênero. Zema mencionou o fortalecimento de delegacias especializadas, a estruturação de abrigos para vítimas de violência doméstica e o monitoramento de agressores por tornozeleira eletrônica.

Ana Elisa usou o episódio para contestar as políticas públicas implementadas em Minas Gerais durante o mandato de Zema. A postulante argumentou que o estado não formalizou adesão ao Pacto Nacional contra o Feminicídio, lançado pelo governo federal em 2023, e associou a decisão aos indicadores regionais de violência.

“Ele realmente não tem projetos para a vida das mulheres, para a prolongação da vida das mulheres, para findar os feminicídios em Minas”, declarou. A petista subiu o tom das críticas ao afirmar que a administração estadual não seria “comprometida com a vida das mulheres” e concluiu: “Romeu Zema, você não trabalha para manter mulheres vivas”.

Com 21 anos, Ana Elisa concorre a uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo PT mineiro. Estudante de Direito e influenciadora digital, contabiliza cerca de 1,8 milhão de seguidores no Instagram, onde publica conteúdos políticos alinhados à esquerda.

Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, a jovem relata contato com manifestações políticas e movimentos sindicais desde a infância por influência da mãe, professora da rede pública e militante sindical.

Na atual campanha, a candidata destacou-se pela arrecadação via financiamento coletivo. Até a última quinta-feira (20), a campanha somava mais de R$ 97 mil doados por quase 3,1 mil apoiadores, alcançando a liderança em arrecadação por vaquinhas virtuais entre os candidatos do estado até aquele momento.

Para conferir as regras sobre financiamento coletivo de campanha e a prestação de contas dos candidatos às Eleições 2026, acesse o portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações e cobertura sobre o processo eleitoral também podem ser acompanhadas na editoria de Política do portal G1.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.