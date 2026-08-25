Candidata diz que fala de Zema no JN sobre “programas contra mulheres” reflete gestão

Postulante do PT associou frase dita por ex-governador no Jornal Nacional à gestão no Executivo mineiro

Candidata apontou recusa de Minas Gerais em aderir ao Pacto Nacional contra o Feminicídio/ Foto: Reprodução

A candidata a deputada federal por Minas Gerais Ana Elisa (PT) afirmou que a declaração dada pelo candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) durante sabatina no Jornal Nacional, na noite de segunda-feira (24), não se tratou apenas de um equívoco de linguagem. Para a petista, o ato falho do ex-governador de Minas Gerais expressa a postura adotada durante sua gestão no Executivo mineiro.

“Não confundiu ao dizer isso. Isso é um fato”, disse Ana Elisa em vídeo divulgado nas redes sociais. “Isso não foi confusão. O inconsciente dele que o lembrou”, acrescentou a candidata.

A declaração ocorreu quando Zema foi questionado sobre quais diretrizes adotaria para enfrentar a violência de gênero em uma eventual gestão no Palácio do Planalto.

“Eu tenho uma série de programas contra as mulheres que, inclusive, eu levei adiante”, afirmou o candidato durante a transmissão ao vivo, antes de detalhar propostas para a área.

No decorrer da entrevista, o postulante esclareceu que se referia a ações de combate à violência de gênero. Zema mencionou o fortalecimento de delegacias especializadas, a estruturação de abrigos para vítimas de violência doméstica e o monitoramento de agressores por tornozeleira eletrônica.

Ana Elisa usou o episódio para contestar as políticas públicas implementadas em Minas Gerais durante o mandato de Zema. A postulante argumentou que o estado não formalizou adesão ao Pacto Nacional contra o Feminicídio, lançado pelo governo federal em 2023, e associou a decisão aos indicadores regionais de violência.

“Ele realmente não tem projetos para a vida das mulheres, para a prolongação da vida das mulheres, para findar os feminicídios em Minas”, declarou. A petista subiu o tom das críticas ao afirmar que a administração estadual não seria “comprometida com a vida das mulheres” e concluiu: “Romeu Zema, você não trabalha para manter mulheres vivas”.

Com 21 anos, Ana Elisa concorre a uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo PT mineiro. Estudante de Direito e influenciadora digital, contabiliza cerca de 1,8 milhão de seguidores no Instagram, onde publica conteúdos políticos alinhados à esquerda.

Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, a jovem relata contato com manifestações políticas e movimentos sindicais desde a infância por influência da mãe, professora da rede pública e militante sindical.

Na atual campanha, a candidata destacou-se pela arrecadação via financiamento coletivo. Até a última quinta-feira (20), a campanha somava mais de R$ 97 mil doados por quase 3,1 mil apoiadores, alcançando a liderança em arrecadação por vaquinhas virtuais entre os candidatos do estado até aquele momento.

Para conferir as regras sobre financiamento coletivo de campanha e a prestação de contas dos candidatos às Eleições 2026, acesse o portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações e cobertura sobre o processo eleitoral também podem ser acompanhadas na editoria de Política do portal G1.