Expectativa é de que convenção do Partido Liberal nesta noite oficialize a candidatura da ex-primeira-dama

Michelle Bolsonaro é esperada na convenção para confirmar a participação nas eleições deste ano /Foto: Ed Alves/CB/DA.Press

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro será candidata ao Senado pelo Partido Liberal (PL). A governadora do DF, Celina Leão (PP), e a deputada federal Bia Kicis confirmaram a informação durante o lançamento da candidatura de Bia ao Senado neste sábado (1º/8). A expectativa agora é pelo lançamento oficial do seu nome na disputa, neste domingo (2/8), durante a convenção nacional do PL, às 17h, no Parque da Cidade.

A escolha por Michelle Bolsonaro é considerada um movimento estratégico do PL. A sigla busca capitalizar a alta popularidade da ex-primeira-dama, especialmente entre os eleitores conservadores e o segmento evangélico, onde ela tem forte influência. Esse passo representa uma mudança significativa na trajetória de Michelle, que até então mantinha uma atuação pública focada em causas sociais e no trabalho voluntário, e sem mandato eletivo.

A convenção do Partido Liberal definirá a estratégia geral da legenda para as eleições de 2026. Espera-se que Michelle Bolsonaro e Bia Kicis ocupem as duas vagas ao Senado na chapa de apoio à reeleição da governadora Celina Leão, consolidando uma forte aliança regional, como ela própria destacou durante o evento de sábado, garantindo que as três estarão juntas nos palanques da campanha eleitoral para superar as candidaturas da esquerda. “A nossa chapa e os nossos pré-candidatos vão carregar essas mulheres em todos os lugares do DF. Uma história de muita luta e muita garra. Não vamos aceitar que ninguém que está conosco fale mal de nós. A divisão é o que a esquerda quer. Mas nós nos juntamos, fizemos unidade, construímos o futuro, temos trabalho prestado”, afirmou Celina. A senadora Leila do Vôlei (PSB) concorre à reeleição, enquando a deputada federal Érika Kokay será a candidata do PT-DF ao Senado. Com a entrada de Michelle Bolsonaro na corrida, a disputa no Distrito Federal promete se tornar mais acirrada. A campanha deve focar em temas que já são centrais em seus discursos e que mobilizam sua base de apoiadores, como as pautas ligadas à família, valores cristãos e segurança.

Conteúdo Original / Fonte: Correio Braziliense