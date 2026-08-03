Flávio Bolsonaro e Lula empatam no quesito rejeição, aponta pesquisa

Senador do PL registra queda no índice de veto, enquanto presidente oscila para cima

Disputa de segundo turno apresenta empate técnico entre o atual chefe do Executivo, Flávio e Caiado/ Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem empatados no índice de rejeição entre o eleitorado brasileiro, ambos somando 49%. É o que indica a nova pesquisa do instituto BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (3/8), a primeira realizada após as convenções partidárias que consolidaram os nomes para as Eleições 2026.

Na comparação com o levantamento anterior, do final de julho, a rejeição do chefe do Executivo oscilou um ponto percentual para cima, enquanto a do parlamentar recuou na mesma proporção.

O levantamento detalha a fidelidade e a potencialidade de voto da dupla central da disputa:

Lula: 36% dos entrevistados afirmam que ele é o único candidato em quem votariam, ao passo que 14% dizem que poderiam votar nele ou em outra opção.

Flávio Bolsonaro: 28% declaram voto exclusivo no senador, enquanto 19% admitem a possibilidade de votar nele ou em outro concorrente.

Em relação aos demais postulantes ao Palácio do Planalto, o índice de rejeição apresenta os seguintes patamares: Romeu Zema (Novo) tem 31%, Ronaldo Caiado (PSD) registra 29% e Renan Santos (Missão) soma 28%.

Nas intenções de voto para o primeiro turno, Lula mantém a liderança numérica com 41%, seguido por Flávio Bolsonaro, que alcança 37%. O resultado reduz a distância entre ambos para quatro pontos percentuais — a menor diferença registrada na série histórica do instituto desde o mês de abril.

O encurtamento da margem ocorreu devido à oscilação negativa de um ponto do petista combinada ao avanço de quatro pontos do candidato do PL em relação à amostra de 27 de julho, configurando situação de empate técnico no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Nas simulações de segundo turno, o atual presidente lidera numericamente, mas empata na margem de erro com dois adversários:

Lula x Flávio Bolsonaro: 46% a 45% (no levantamento anterior, a vantagem era de 47% a 43%);

Lula x Ronaldo Caiado: 46% a 42% (anteriormente, 45% a 43%).

Frente aos demais nomes testados, a vantagem do petista consolida-se fora da margem de erro: contra Romeu Zema, a pontuação é de 46% a 40% (ante 46% a 42% no levantamento prévio); contra Renan Santos, o placar fica em 47% a 37% (anteriormente 47% a 39%).