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Milei volta a atacar Lula e chama presidente brasileiro de ‘corrupto’ e ‘ladrão’

Chefe de Estado defendeu presença na convenção do PL que lançou Flávio Bolsonaro ao Planalto

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Milei volta a atacar Lula e chama presidente brasileiro de ‘corrupto’ e ‘ladrão’
Entidade que representa municípios argentinos divulgou nota de repúdio e manifestou solidariedade ao Brasil/ Foto: Reprodução

O presidente da Argentina, Javier Milei, reeditou os ataques verbais direcionados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao classificá-lo publicamente como “ladrão” e “corrupto”. Em entrevista transmitida neste domingo (2/8) pelo canal argentino LN+, o chefe de Estado vizinho colocou em xeque as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que anularam as condenações do petista no âmbito da Operação Lava Jato.

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“Ele é um ladrão, um corrupto. Não é inocente. Foi liberado por uma falha no processo jurídico”, declarou Milei durante a exibição da entrevista.

O líder argentino minimizou a reação contrária das autoridades brasileiras e rejeitou ter agido com cálculo político na convenção do Partido Liberal (PL) realizada no mês passado em São Paulo.

“Agressivo é roubar. Chamar um ladrão de ladrão é infinitamente menos grave do que o próprio roubo”, afirmou o argentino ao rebater as críticas do governo brasileiro sobre sua postura em eventos partidários no país.

A nova declaração amplia o desgaste diplomático entre Brasília e Buenos Aires. A tensão teve início no dia 25 de julho, quando Milei esteve no Brasil para participar do evento que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República nas Eleições 2026.

No palanque ao lado de Flávio, Milei declarou voto de confiança no congressista brasileiro para frear o avanço do socialismo na América do Sul e disse esperar que o eleitorado consagre uma gestão de perfil liberal nas urnas em outubro.

“Eu creio que somente Flávio pode parar Lula e trazer uma verdadeira mudança para todos os brasileiros. Creio firmemente que não há outro capaz de parar o efeito de Lula sobre o país. E não há outro para fazer frente às organizações criminosas e narcotraficantes, e nisso eu confio plenamente em Flávio Bolsonaro”, declarou o argentino na ocasião.

O comportamento do chefe de Estado argentino repercutiu negativamente entre gestores públicos de seu próprio país. A Federação Argentina de Municípios (FAM), entidade que representa as prefeituras locais, divulgou nota oficial de repúdio às declarações de Milei e apresentou desculpas ao povo brasileiro e ao presidente Lula.

No comunicado publicado em 27 de julho, os prefeitos classificaram a atitude do mandatário como uma “inaceitável falta de respeito” que prejudica os laços diplomáticos, comerciais e culturais construídos historicamente entre as duas nações.

“Mais uma vez, o presidente Milei exporta vergonha. Desta vez, para o Brasil, nação irmã com a qual a Argentina construiu uma relação histórica baseada no respeito, na cooperação e na integração”, registrou a nota do organismo municipalista.

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