‘Minha consciência sabe quem é o melhor’, diz Gonzaga ao declarar apoio a Alan

A decisão, segundo o parlamentar, não foi tomada sem considerar os vínculos políticos e pessoais construídos nos últimos anos

Gonzaga decidiu apoiar o senador na disputa ao Governo/Foto: ContilNet

O deputado estadual Luiz Gonzaga (MDB) afirmou que a consciência e o compromisso com a população acreana foram determinantes para sua decisão de apoiar Alan Rick (Republicanos) na disputa pelo Governo do Acre.

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Durante a declaração pública de apoio, Gonzaga afirmou que avaliou o cenário eleitoral e chegou à conclusão de que Alan Rick é, na visão dele, o melhor candidato para o Estado.

“A minha consciência reconhece quem é o melhor, e eu também tenho que ter compromisso e responsabilidade com o povo do Acre, que está aonde está o melhor candidato. Portanto, é Alan Rick.”

A decisão, segundo o parlamentar, não foi tomada sem considerar os vínculos políticos e pessoais construídos nos últimos anos. Gonzaga destacou a gratidão que mantém pelo ex-governador Gladson Cameli, com quem afirma ter caminhado desde 2019.

“Porque para você tomar uma decisão você tem que pensar muito bem na decisão que tá tomando, e principalmente quando você tem sentimentos de gratidão.”

Gonzaga também fez questão de ressaltar que mantém respeito pela governadora Mailza Assis (PP), sua antiga aliada política, e afirmou que o apoio a Alan Rick não representa uma questão pessoal contra ela.

Segundo o deputado, a escolha precisa levar em consideração os interesses da população e o futuro do Estado, e não apenas relações políticas.

“Na nossa decisão nós não podemos pensar somente em nós. Nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos e em cada cidadão.”

O parlamentar também citou sua experiência de conhecer diferentes regiões do Acre e as dificuldades enfrentadas pela população como parte da responsabilidade que diz ter na escolha.

“Porque para mim, que sempre andei até as cabeceiras dos rios e sabe, conhece o sofrimento das pessoas, eu sei a importância que tem uma eleição como essa.”