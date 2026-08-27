A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de agosto

Quase 20% dos eleitores estão indecisos/Foto: Reprodução

A primeira pesquisa Quaest as eleições de 2026 foi divulgada nesta quinta-feira (27) pela Rede Amazônia, afiliada da Globo no Acre. De acordo com a pesquisa, 17% dos eleitores acreanos estão indecisos sobre em quem votar para governador no dia 4 de outubro.

Já os eleitores quem vão votar branco ou nulo, ou decidiram não votar são 8%.

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A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, que divulgou os números durante o Jornal do Acre 2ª edição. Este é o primeiro levantamento da Quaest sobre a corrida eleitoral no Estado divulgado pela emissora neste ano. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de agosto. O número de registro no TSE é AC-09106/2026.