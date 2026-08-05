Rogério Marinho é apontado por aliados como o escolhido para vice de Flávio

Decisão por chapa pura do PL ocorre após partidos de centro optarem por neutralidade

Ala do partido ainda defendia indicação de um nome feminino para a composição eleitoral/ Foto: Reprodução

Líderes de partidos do Centrão avaliam que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciará, nesta quarta-feira (5/8), o nome do também senador Rogério Marinho (PL-RN) como candidato a vice-presidente em sua chapa para as eleições de 2026.

A definição por uma chapa pura formada por integrantes do PL ganhou força nos últimos dias, impulsionada pela decisão de legendas de centro de adotarem postura de neutralidade na disputa pelo Palácio do Planalto.

Marinho exerce atualmente a função de coordenador da pré-campanha de Flávio. Ele é líder da oposição no Senado e ocupou os cargos de secretário especial de Previdência e Trabalho e de ministro do Desenvolvimento Regional durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Interlocutores da pré-campanha apontam a inserção política de Marinho no Nordeste como um dos principais fatores para a escolha. A avaliação de aliados é que a presença de uma liderança da região na chapa pode contribuir para reduzir a rejeição ao grupo político entre o eleitorado nordestino.

Por outro lado, integrantes do PL mantinham a preferência reservada por uma candidatura feminina para ocupar o posto de vice, com o objetivo de diminuir a resistência registrada junto ao eleitorado feminino.

Entre as opções avaliadas com esse perfil, destaca-se a vereadora cearense Priscilla Costa, que tem o apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A participação da própria Michelle na vaga de vice também chegou a ser debatida pelos articuladores da campanha.