Veja os números do 1º e 2º turnos da nova pesquisa para a Presidência

Presidente alcança 43% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, que registra 35%

No segundo turno, atual presidente mantém vantagem em todas as simulações testadas/ Foto: Reprodução

Levantamento do instituto Meio/Ideia divulgado nesta quarta-feira (5/8) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto para a eleição presidencial, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Na simulação de primeiro turno, Lula aparece com 43% da preferência do eleitorado, mantendo uma vantagem de oito pontos percentuais sobre o segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 35%.

Em comparação com a rodada anterior do estudo, realizada em julho, ambos os nomes registraram crescimento. Naquela ocasião, o atual presidente pontuava 40,4%, enquanto o parlamentar do PL registrava 32%. Com a movimentação das duas candidaturas para cima, a distância entre os primeiros colocados teve ligeira redução.

Desempenho dos candidatos no primeiro turno

A sondagem testou a preferência dos eleitores em relação a 11 pré-candidatos ao Palácio do Planalto:

Candidato Partido Intenção de Voto (%) Lula PT 43,0% Flávio Bolsonaro PL 35,0% Ronaldo Caiado PSD 5,7% Renan Santos Missão 4,7% Romeu Zema Novo 2,6% Augusto Cury Avante 1,7% Cabo Daciolo Mobiliza 0,6% Samara Martins UP 0,3% Edmilson Costa PSB 0,2% Hertz Dias PSTU 0,1% Rui Costa Pimenta PCO 0,1% Branco / Nulo / Nenhum — 2,0% Não sabe / Não respondeu — 4,0%

A pesquisa consultou 1.500 eleitores entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04579/2026.

Simulações de segundo turno

O instituto testou quatro cenários de disputa direta no segundo turno. Lula numericamente lidera todas as simulações analisadas: