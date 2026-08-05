Veja os números do 1º e 2º turnos da nova pesquisa para a Presidência

Levantamento do instituto Meio/Ideia divulgado nesta quarta-feira (5/8) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto para a eleição presidencial, tanto no primeiro quanto no segundo turno.
Na simulação de primeiro turno, Lula aparece com 43% da preferência do eleitorado, mantendo uma vantagem de oito pontos percentuais sobre o segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 35%.
Em comparação com a rodada anterior do estudo, realizada em julho, ambos os nomes registraram crescimento. Naquela ocasião, o atual presidente pontuava 40,4%, enquanto o parlamentar do PL registrava 32%. Com a movimentação das duas candidaturas para cima, a distância entre os primeiros colocados teve ligeira redução.
Desempenho dos candidatos no primeiro turno
A sondagem testou a preferência dos eleitores em relação a 11 pré-candidatos ao Palácio do Planalto:
|Candidato
|Partido
|Intenção de Voto (%)
|Lula
|PT
|43,0%
|Flávio Bolsonaro
|PL
|35,0%
|Ronaldo Caiado
|PSD
|5,7%
|Renan Santos
|Missão
|4,7%
|Romeu Zema
|Novo
|2,6%
|Augusto Cury
|Avante
|1,7%
|Cabo Daciolo
|Mobiliza
|0,6%
|Samara Martins
|UP
|0,3%
|Edmilson Costa
|PSB
|0,2%
|Hertz Dias
|PSTU
|0,1%
|Rui Costa Pimenta
|PCO
|0,1%
|Branco / Nulo / Nenhum
|—
|2,0%
|Não sabe / Não respondeu
|—
|4,0%
A pesquisa consultou 1.500 eleitores entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04579/2026.
Simulações de segundo turno
O instituto testou quatro cenários de disputa direta no segundo turno. Lula numericamente lidera todas as simulações analisadas:
-
Cenário 1: Lula atinge 48,5% contra 43% de Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos somam 4%, enquanto 4,5% não souberam responder. Há um mês, a diferença entre os dois marcava 45% a 40%, limite da margem de erro.
-
Cenário 2: Lula registra 48,5% diante de 40% do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Brancos e nulos chegam a 7% e indecisos são 4,5%.
-
Cenário 3: Lula soma 48,5% contra 37% do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Brancos e nulos representam 8,5%, e indecisos, 6%.
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Cenário 4: Lula obtém 48% ante 34,7% de Renan Santos (Missão). Brancos e nulos somam 10,3%, enquanto 6,9% declararam não saber.