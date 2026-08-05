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Veja os números do 1º e 2º turnos da nova pesquisa para a Presidência

Presidente alcança 43% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, que registra 35%

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Veja os números do 1º e 2º turnos da nova pesquisa para a Presidência
No segundo turno, atual presidente mantém vantagem em todas as simulações testadas/ Foto: Reprodução

Levantamento do instituto Meio/Ideia divulgado nesta quarta-feira (5/8) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto para a eleição presidencial, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

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Na simulação de primeiro turno, Lula aparece com 43% da preferência do eleitorado, mantendo uma vantagem de oito pontos percentuais sobre o segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 35%.

Em comparação com a rodada anterior do estudo, realizada em julho, ambos os nomes registraram crescimento. Naquela ocasião, o atual presidente pontuava 40,4%, enquanto o parlamentar do PL registrava 32%. Com a movimentação das duas candidaturas para cima, a distância entre os primeiros colocados teve ligeira redução.

Desempenho dos candidatos no primeiro turno

A sondagem testou a preferência dos eleitores em relação a 11 pré-candidatos ao Palácio do Planalto:

Candidato Partido Intenção de Voto (%)
Lula PT 43,0%
Flávio Bolsonaro PL 35,0%
Ronaldo Caiado PSD 5,7%
Renan Santos Missão 4,7%
Romeu Zema Novo 2,6%
Augusto Cury Avante 1,7%
Cabo Daciolo Mobiliza 0,6%
Samara Martins UP 0,3%
Edmilson Costa PSB 0,2%
Hertz Dias PSTU 0,1%
Rui Costa Pimenta PCO 0,1%
Branco / Nulo / Nenhum 2,0%
Não sabe / Não respondeu 4,0%

A pesquisa consultou 1.500 eleitores entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04579/2026.

Simulações de segundo turno

O instituto testou quatro cenários de disputa direta no segundo turno. Lula numericamente lidera todas as simulações analisadas:

  • Cenário 1: Lula atinge 48,5% contra 43% de Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos somam 4%, enquanto 4,5% não souberam responder. Há um mês, a diferença entre os dois marcava 45% a 40%, limite da margem de erro.

  • Cenário 2: Lula registra 48,5% diante de 40% do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Brancos e nulos chegam a 7% e indecisos são 4,5%.

  • Cenário 3: Lula soma 48,5% contra 37% do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Brancos e nulos representam 8,5%, e indecisos, 6%.

  • Cenário 4: Lula obtém 48% ante 34,7% de Renan Santos (Missão). Brancos e nulos somam 10,3%, enquanto 6,9% declararam não saber.

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