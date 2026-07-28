Policiais de cinco estados e do Peru concluem curso inédito de segurança no Acre

Profissionais de segurança do Acre, Pará, Mato Grosso e de outros estados brasileiros, além de um representante da Polícia Nacional do Peru, concluíram nesta terça-feira (28) o primeiro Curso de Segurança e Proteção de Autoridades realizado no Acre. A formação reuniu 32 participantes e marcou o encerramento de uma capacitação inédita voltada à qualificação de agentes responsáveis pela proteção de autoridades públicas.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Casa Militar, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o curso teve duração de 220 horas-aula, distribuídas em 22 disciplinas, sendo 19 presenciais e três na modalidade de ensino a distância (EAD).

A turma foi composta por 32 alunos, entre policiais militares da Casa Militar do Acre, integrantes da Polícia Militar do Acre (PMAC), Polícia Civil, Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Ministério Público do Estado (MPAC), Prefeitura de Rio Branco, além de representantes das Casas Militares do Pará e de Mato Grosso e da Polícia Nacional do Peru.

Durante a formação, os participantes receberam instruções teóricas e práticas ministradas por especialistas do Acre, Rio de Janeiro, Pernambuco e Piauí. Entre os conteúdos abordados estiveram planejamento de segurança de autoridades, atividade precursora, técnicas e táticas de proteção, direção veicular, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar tático, inteligência, gerenciamento de crises, etiqueta social e observação operacional.

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Segundo a organização, a presença de profissionais de diferentes instituições e unidades da federação buscou incentivar a troca de experiências e a padronização de procedimentos voltados à segurança de autoridades.

Durante a cerimônia de encerramento, também foram homenageados os três primeiros colocados da turma. O 2º tenente da Polícia Militar do Acre, Erivan Santana dos Santos, conquistou o primeiro lugar. O capitão da Polícia Militar do Pará, Igor Márcio Batista Serafim, ficou com a segunda colocação, enquanto o 3º sargento da Polícia Militar do Acre, Francisco Orleilson Cardoso Leitão, terminou em terceiro.

Os concluintes receberam certificados e o boton do curso, símbolo da conclusão da formação. A programação também contou com homenagens às instituições parceiras que participaram da realização da capacitação.