Encontro de Roberto Duarte e Flaviano Melo não foi para falar de flores para Cameli

Articulações

Os pré-candidatos a prefeito de Rio Branco vão aproveitar o recesso para se articularem junto às suas bases e padrinhos. Roberto Duarte, deputado estadual pelo MDB, foi o primeiro a procurar guarida. Ele recebeu a visita do deputado federal Flaviano Melo (MDB) em seu gabinete.

Recado

Há quem diga que a visita de Flaviano e a postagem feita nas redes sociais foi um recado ao Palácio Rio Branco, pelo processo que o deputado federal enfrenta pelo fim do recebimento de sua aposentadoria especial como ex-governador.

Não esperem flores

O encontro entre as duas lideranças emedebistas rendeu uma boa conversa sobre as eleições 2020. Podem apostar que Cameli estava na pauta, e o governador não espere flores de Duarte e Melo.

Batendo asas

Na verdade, Gladson precisa tomar muito cuidado porque muitos aliados que estiveram com ele nas eleições passadas, agora estão fortalcendo as asas para pegar outros ares. O senador Petecão é um exemplo. E ele tem todo o direito de voar com quem quiser, e para onde quiser.

Abutres

Gladson que trate de cuidar dos aliados que lhe são fiéis, e que desejam estar com ele ‘na saúde e na doença’. Se não abrir os olhos, pode ficar sozinho, somente com uma meia dúzia de sugadores que aguardam acontecer alguma desgraça para se beneficiarem do poder. São muitos os abutres que rondam Cameli. Ele precisa de muita reza pra afastar esses encostos. Problema é saber se ele quer ficar longe das hienas.

Assobio da cutia

O governador Gladson Cameli vem conseguindo atravessar um deserto cheio de fortes tempestades. Faltam apenas alguns dias para terminar o ano em que ele viu ‘o’ da cutia assobiar ao meio dia. Só ele, o Ribamar Trindade, as secretárias Semímes, Maria Alice, Sinhasique, Alisson Bestene, professor Mauro e outros de sua aguerrida equipe, sabem o deserto que tiveram que atravessar com poucas gotas de água no cantil.

Feitos

Mas neste ano tão difícil, Cameli conseguiu manter toda a turma do Pró-Saúde, que estava sem horizonte algum; pagou o décimo terceiro, coisa que o rico estado do Rio de Janeiro não fez e nem irá conseguir fazer, e prometeu até o dia 31 pagar o salário de dezembro. Cameli inaugurou obras importantes, pavimentou toda a estrada AC 40, que estava uma desgraça, e fez outras coisas boas para o Acre que não tenho como descrever aqui.

Muito difícil

O secretário de Saúde Alysson Bestene encontrou a pasta praticamente sucateada e sem orçamento. Tem dito por onde passa que um mês a mais e a secretaria estava na beira do caos. O gestor tem dificuldades até para suprir farmácias com medicamentos.

Mais leitos

Uma das maiores cobranças atualmente é por conta da não formalização de convênios para ampliação de leitos nos Hospitais Santa Juliana e Santa Casa de Misericórdia de Rio Branco, o que ajudaria a desafogar o Pronto Socorro da Capital.

Fala do Petecão

“Enquanto perdem tempo com notas, a violência cresce em nosso Estado. Pensei que era só eu que estava com medo… Depois que vocês começaram esse debate, muita gente me ligou dizendo que também está com medo”.

PSDB com Kimpara

O PSDB vai mesmo com Kimpara, ex-reitor da Universidade Federal do Acre, concorrer à Prefeitura de Rio Branco. O prego foi batido e virado a ponta essa semana. Para os tucanos a eleição na Capital é fundamental para o fortalecimento da pré-candidatura de Major Rocha ou ao governo ou ao Senado.

Mara continua deputada

Mara Rocha nessa conjuntura, sairia para reeleição. A ideia ainda dos tucanos é fortalecer a chapa de deputados estaduais. Hoje o partido conta apenas com dois nomes na Assembleia Legislativa do Acre. Mas, os tucanos, liderados pelo vice-governador pensam mais longe, não abrem mão de prefeituras como a de Senador Guiomard e Plácido de Castro.

Adiado novamente

Na manhã desta terça-feira, 17, a juíza Mirla Regina, relatora do processo que julga o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, tirou de pauta do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, a análise do recurso contra a decisão de primeira instância que cassou o mandato do gestor progressista.

Bom gosto

O prefeito Ilderlei Cordeiro acertou na decoração natalina no centro da segunda maior cidade do estado. O local vem sendo prestigiado por muitas famílias cruzeirense. A catedral continua sendo o ponto mais visitado.

No YouTube

O Conservatório Musical de Cruzeiro do Sul editou vídeo com mais de mil e quinhentas vozes gravado dentro da Catedral de Nossa Senhora da Gloria, em Cruzeiro do Sul. O material está bombando nas redes sociais.

Unidos pela música

Estudantes das escolas Dom Henrique Ruth, Craveiro Costa, Flodoardo Cabral, Colégio Dom Pedro, Instituto Santa Terezinha e os alunos do Conservatório de Música do Vale do Juruá se uniram para gravar a música “Haleluia”, uma mensagem de Natal de 2019.

Consolidado

O artesanato acreano foi destaque na 30ª Feira Nacional do Artesanato em Belo Horizonte/MG (Expominas), que ocorreu no período de 03 a 08 de dezembro. O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com o Sebrae, garante a participação dos artesãos acreanos nas feiras nacionais. Este ano, o Acre esteve presente no 12° e °13 Salão do Artesanato em Brasília/DF e em São Paulo/SP, na Fenearte em Olinda/PE e agora em Belo Horizonte/MG. Esse é um setor da economia já consolidado.

Reconhecimento

A mensagem do Padre Mássimo para o Movimento LGBT foi eclética: “Não adianta discordar, reclamar ou se escandalizar, pois ela veio para ficar até não mudar as cabeças ranzinzas que teimam em sua visão exclusiva. Intolerância e discriminação são uma herança medieval”.

Vaquinha

Figuras da Frente Popular do Acre fizeram uma vaquinha virtual para manter viva a ideia da Semana Chico Mendes. Embora sem muita expressão, a campanha acontece em Rio Branco e Xapuri.

Prata da casa

O jornalista Gilberto Lobo recebeu vários elogios pela palestra dada a operadores de rede no auditório da Fameta, em Rio Branco. A turma do Sistema Público de Comunicação aproveitou cada minuto da troca de informações. Lobo é da assessoria de imprensa da Universidade Federal do Acre.

Fiscalizando

O secretário de Saúde Alysson Bestene tirou o domingo para visitar as unidades de pronto atendimento e o Pronto Socorro de Rio Branco. Além de conversar com pacientes, o gestor viu de perto o cumprimento de plantões pelos profissionais. Assim é que se faz.

Tradição

Comunidade de moradores do Alto Santo mantiveram a tradição e comemoraram em alto estilo espiritual o aniversário do Mestre Irineu Serra, patrono da Doutrina do Daime no Acre. São 129 anos de muitos ensinamentos para o caminho do bem. Feito o registro.

Recesso branco

Nesta quarta (18) o Tribunal de Justiça decide sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária e, por tabela, a LOA e férias dos parlamentares do Estado do Acre. Uma decisão favorável ao recurso, interrompe o recesso branco.

Plantão azul

O deputado Roberto Duarte é um dos plantonistas do recesso parlamentar. O emedebista afirmou que passará as férias viajando pelo interior do estado, visitando suas bases

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários