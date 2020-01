Capixaba abre seleção para 25 vagas de Agente Comunitário de Saúde; confira

As inscrições devem ser realizadas até 8 de janeiro. Processo seletivo será simplificado

A Prefeitura de Capixaba, interior do Acre, abriu processo seletivo simplificado para preencher 25 vagas. De acordo com divulgação da prefeitura, 17 vagas são para a zona rural e 08 vagas para a zona urbana no cargo de Agente Comunitário de Saúde.

O documento de divulgação do processo informa ainda que a função de Agente de Saúde exige escolaridade de ensino médio completo e o candidato deve ainda residir na área da comunidade em que for atuar. O salário do cargo é de R$ 1.400,00 por carga horária de 40 horas semanais de trabalho.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 03 e 08 de janeiro de 2020, das 8h às 12h e das 14h às 17h na Escola Infantil Mundo Encantado, que fica na Avenida Brasil, Capixaba. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de currículo e entrevista.

