Anitta, Belo, Fresno e mais: veja os lançamentos musicais da semana

Nada melhor do que curtir o fim de semana com músicas novas. Pensando sempre em renovar as playlists, o Metrópoles listou, sem qualificar, diversos lançamentos que se tornaram públicos nesta semana (20/4 a 26/4).

Entre as novidades estão os lançamentos de Funk Generation, novo álbum de Anitta, um EP eclético de Mari Fernandez, álbum inédito do Nagalli e um disco de pagode do MC Marks e uma nova música romântica do pagodeiro Belo.

Álbuns

Anitta

A cantora brasileira de maior sucesso na atualidade lançou o álbum Funk Generation nas plataformas musicais. Com 15 faixas, a novidade contará com as participações de artistas nacionais como Pedro Sampaio e Dennis e de cantores internacionais como Sam Smith, Brray e Bad Gyal.

Vhoor

O DJ e produtor divulgou o álbum Resenha nas plataformas de áudio. O disco é é uma carta de amor ao movimento cultural funk e traz elementos do funk misturados com outros estilos de musica eletrônica do mundo inteiro. A faixa foco do trabalho é o single Rolezinho.

Mari Fernandez

A cantora divulgou o EP Mari No Barzinho Ao Vivo no RJ – Do Jeito Que O Povo Gosta nas plataformas de áudio. O projeto surge como homenagem ao início da carreira da artista, relembrando seus dias cantando em bares e botecos.

A novidade tem quatro faixas. “Esse projeto é um dos mais especiais de toda minha carreira pois eu relembro onde tudo começou: no barzinho. Foi onde eu tive contato com diversos estilos musicais, aumentei o meu repertório e ganhei bagagem para fazer o que eu faço hoje. Não à toa esse EP vai do pagode ao piseiro, do jeito que o povo gosta. É muito massa, cantar pertinho do público dessa forma novamente”, declara Mari Fernandez.

Mila Braga

A cantora, que deixou o brega-funk e se converteu ao cristianismo, lançou o EP Porta Aberta. O repertório conta com seis faixas e a participação de Yudi Tamashiro.

“Gosto muito de um versículo bíblico que diz: ‘Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo’ (Apocalipse 3:20), que foi uma inspiração para o conceito deste projeto. Quero inspirar outras pessoas”, explica Mila Braga.

Uclã

Os artistas lançaram o álbum Dopamina nas plataformas de áudio. O trabalho conta com quatro faixas inéditas e três remixes de músicas consagradas, todas embaladas pelo afrobeat. Duzz, Sobs, Peu, Jô, Maui, Sotam, Nomad e Mowk fazem participações no novo disco.

Ivan Lins

O artista divulgou o álbum Abre Alas, gravado na Suíça há 15 anos. O disco contou com uma orquestra de jazz europeia e arranjos do requisitado Bob Mintzer. “A música de Ivan tem sido parte da minha vida. Seu lirismo, sua noção única de melodia e harmonia têm me inspirado há muitos anos”, escreveu o saxofonista suíço George Robert.

Karyn Garcia

A cantora lançou o álbum Perfeito Pra Mim em todos os aplicativos musicais. Com sete singles, o destaque é a faixa homônima ao disco, uma releitura de Perfect, sucesso de Ed Sheeran.

“Eu sempre amei essa música, desde a primeira vez que ouvi. Um dia eu estava tocando ela no violão e comecei a cantar em português… imaginei cada palavra sendo cantada para o cara que seria o amor da minha vida no dia do nosso casamento. Assim nasceu a versão… daí pedi autorização para o Ed Sheeran para gravar e lançar aqui no Brasil e deu certo!”, comenta ela.

MC Marks

O cantor realizou experimentações no novo álbum Menino de Fé, no qual canta pagode. Com parcerias de Xande de Pilares, Ferrugem, Belo, Tiee, Marvvila e do pai, Adilson Santos, a novidade está disponível nas plataformas musicais.

“Os processos musicais do pagode e do funk, apesar de distantes, são muito parecidos, porque são ritmos periféricos que surgiram marginalizados, mas que furaram a bolha, ganharam alcance e hoje são ouvidos por todos”, explica o artista.

Nagalli

O produtor lançou o primeiro álbum pela própria gravadora. Intitulado Magic Show, o disco está disponível nas principais plataformas de áudio e conta com a participação de nomes relevantes da cena do trap e rap como Borges, Cjota, Dfideliz, Eddy Mac Din, G.A, Kyan, Kayblack, L7NNON, Leall, Leviano, Luccas Carlos, MC Cabelinho, MC Luanna, MD Chefe, Menor MC, Niink, Ryu, the Runner, TZ da Coronel, Veigh, Vulgo FK e Yunk Vino.

“Até eu tenho um pouco de dificuldade de explicar como consegui reunir tantos artistas importantes para esse álbum. Acredito que seja pelo respeito que cada um tem pelo meu trabalho. acredito que com esse álbum marcamos mais um ponto importante da construção da minha jornada”, explica Nagalli.

Predella

O artista, agora em carreira solo, lançou o álbum A Arte de Samplear. A novidade mescla o rap e dril com clássicos da música brasileira como Planta e Raiz, Raça Negra, Tim Maia, Legião Urbana, Charlie Brown Jr e Chico César.

Com oito faixas, o projeto resgata os vinis que Predella escutava na infância e adolescência. A partir dessas músicas, o artista construiu uma personalidade musical que leva na carreira.

Rodrigo Mancusi

O artista paulistano apresentou o novo álbum Notícias de Longe nas plataformas musicais. A novidade, com oito composições autorais e uma releitura, passeia por ritmos populares brasileiros e latino-americanos e fala de amor sem rodeios.

“É um disco que tem muitos samples, técnica nascida no hip hop, mas usada muito hoje em dia para criação dos beats, e é uma característica marcante do trabalho, que tem a ver com a nossa vontade de trazer elementos mais eletrônicos”, afirma o artista.

Adrian Jean

O cantor estadunidense lançou três clipes do projeto Adrian Jean Home Session, no qual trabalha as músicas de forma mais intimista, com versões acústicas. Os singles escolhidos foram as autorais Still On My Mind e They Say, acompanhadas pelo sucesso de Tim Maia, Eu Amo Você.

“Eu sabia que ia apresentar três músicas nessa primeira sessão das home-sessions que eu produzi. E eu escolhi uma das minhas músicas favoritas do álbum. E como é intimista, eu escolhi as que mais combinavam e conversavam entre si”, afirma.

Junior Tobago

O artista lançou o segundo álbum da carreira nas plataformas digitais. O disco Enlevo foi definido, pelo artista, como uma espécie de renascimento, onde o dourado da capa se sobressai, mas o ouro a que o artista se refere tem a ver com a transformação de suas dores em música.

“O título do álbum vem de arte-enlevo. Eu queria algo forte e que soasse marcante como as faixas do álbum estavam se tornando. E por alguma razão ele tem essa pegada mais dançante, vibrante do afrobeat. Mas é claro que também trago um pouco das minhas referências do pop e do hip hop”, explica.

Samyra Show

A cantora lançou o projeto Diferentona In The Sun – Vintage. O álbum conta com seis faixas, sendo elas regravações de sucessos da carreira. As canções repaginadas para este projeto são Primeira Vez, Não Me Toca, Coração Toma Cuidado, Mil e Um Motivos, Eu Te Perdoo e Erro Bom.

Otávio Cillo

O cantor e compositor divulgou o álbum completo do audiovisual Otávio Cillo Ao Vivo. Agora, ele apresentou o single Problema de Longe e a regravação em formato pot-pourris de Sorte Que Cê Beija Bem/Coração Apertado e Sinal Disfarçado/Humilde Residência.

Singles

Zeca Pagodinho

O renomado sambista lançou o single Ogum, primeira faixa do Zeca Pagodinho 40 Anos Ao Vivo. A música, gravada originalmente em 2008, conta com a participação especial do rapper Djonga cantando a oração de São Jorge, que faz parte da canção.

Belo

O cantor lançou o single Amor Invisível, canção que fala sobre uma paixão entre amigos, não revelada. “Esse ano é muito especial para mim, estou feliz e muito realizado com tudo que vem acontecendo, este lançamento é a resposta para todas as coisas boas, meus fãs mereciam e essa é mais uma para nos apaixonarmos”, comenta Belo.

Samba pra Rua

O grupo baiano lançou o single 7 Toques para Ogum, música que exalta a força e a fé do povo brasileiro e também aborda o sincretismo religioso. “Essa nova canção celebra Ogum, que é sincretizado com São Jorge em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.”

“A relação entre o orixá e o santo católico está em elementos como a batalha, a espada e a coragem. Na mitologia Iorubá, o orixá tem um temperamento forte, com energia de guerra e de personalidade justiceira. Para a umbanda, Ogum é considerado o soldado e patrono dos exércitos”, observa Flauzina, idealizadora do grupo.

Bonnie McKee

A artista e compositora divulgou o single Jenny’s Got a Boyfriend nas plataformas de música. Na composição, a artista deseja um homem incrivelmente bonito e sedutor, mas que está comprometido com uma de suas amigas.

“Jenny’s Got a Boyfriend foi inspirada no namorado de uma amiga que era um paquerador terrível. Ele estava sempre passando a ideia errada para todas as garotas! Eu sempre quis escrever uma música com o nome de uma pessoa no título e, quando estava ouvindo alguns clássicos, redescobri Jesse’s Girl e percebi que estava tendo a mesma experiência, mas nunca tinha ouvido sobre o ângulo feminino de cobiçar o parceiro de outra pessoa”, explica ela.

MC Hariel

O funkeiro se une ao grupo Maneva no lançamento O Mundo Diz Que Não. A canção desafia as expectativas, e celebra a força do amor e da esperança. Além disso, a batida envolvente do funk se entrelaça com a suavidade do reggae, criando um ambiente propício para reflexões e sentimentos.

Alysson

O cantor e compositor mineiro divulgou o single São Jorge Ogum nas plataformas musicais. A música passeia entre MPB e afropop e traz uma mensagem forte e espiritual. “Ó São Jorge, meu Santo Guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos”, diz a composição.

Sonja

A cantora apresentou a nova música Better Days. Segundo Sonja, que seguiu a inspiração em tarô, o single é um Blues inspirado na carta da morte. “Fala sobre morrer para poder renascer. O fim e começo.”

“É como olhar a casa vazia e ao mesmo tempo ainda cheia de lembranças da pessoa amada que foi embora”, conta a cantora.

Nanno

O artista lançou o single Tempo, que é uma narrativa emocionante sobre as lutas e triunfos de Nanno, desde a perda de seu pai até sua jornada na música.

“Tempo fala sobre meu pai, sobre os caminhos da música, sobre eu não ter desistido, e sobre fazer tudo de novo se precisar, representa força e esperança, representa atitude e responsabilidade. Muitos teriam desistido em várias batalhas, mas eu não!”, declara o cantor.

João Gomes

O artista, juntamente com Tarcisio do Acordeon e Iguinho e Lulinha, lançou o single Coração de Vaqueiro. A faixa está disponível nas plataformas digitais e fala sobre a celebração do amor e da cultura da vaquejada.

Pelé Milflows

O cantor se une a Choice em um single acústico inédito. Intitulado Destino, o novo som traz rimas sobre o clássico dilema, amor e dor. “Fiquei muito feliz em fazer esse som, na primeira vez que escutei já senti uma vibe muito boa e fazer essa música com o Choice torna tudo isso ainda mais especial.”

“Conheço o Choice há um tempo já, batalhamos muito juntos e agora chegou o momento de mostrar um próximo nível, só que juntos. Acho que a galera vai curtir essa junção”, conta Pelé.

Dra. Rosângela

A personagem, do humorista gaúcho Índio Behn, lançou o single As 4 Paixões. A música é uma paródia da canção As Quatro Estações, de Sandy e Júnior. O lançamento mostra um pouco mais do lado musicista do humorista, que, apesar de ter feito sucesso na comédia, começou sua carreira na música.

Diego & Victor Hugo

A dupla sertaneja disponibilizou a faixa inédita Mini Eu. A música relata o término de um casal, falando de uma pessoa que ainda ama sua ex e sofre muito só de imaginar que ela já tem um outro amor, com quem irá construir sua vida e formar uma família.

“Esse projeto está sendo muito especial, tem tanta música linda! Não vemos a hora de disponibilizarmos este álbum completo! Todas que soltamos estão sendo muito bem abraçadas pelo público e só temos a agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em nossas vidas”, diz Diego.

Fresno

O grupo faz ode a artistas dos anos 1980 no lançamento do single Eu Te Amo / Eu Te Odeio (IO-IO). A novidade conta com a participação e Pabllo Vittar e está permeado na atmosfera do hardcore. “É um som um mais bem-humorado do que o normal da Fresno, mas, ao mesmo tempo, tem peso, tem uma sensualidade ali”, resume Lucas.

Selía

A cantora divulgou uma nova versão da clássica música Sozinho, regravada por grandes artistas. A releitura surge como um samba, produzido por Alceu Maia. “A Selía é uma das melhores cantoras que já produzi. Ela tem força na voz, que é linda, e uma interpretação marcante, além de ser segura e experiente. É difícil encontrar tudo isso junto”, afirma ele.

Mãolee

O beatmaker compartilhou o single Escolhido, uma colaboração com os rappers Tikão e Leviano. A faixa trata da realidade das periferias urbanas, explorando temas como relacionamentos, ostentação e os desafios da vida em comunidades.

“Respeito quem tem não bota pra vender / História tu vive não dá pra comprar / Mó tempão na pista mesmo proceder / Referência os menor tem em quem se inspirar”, neste trecho Mãolee aborda a ideia de que o respeito é algo que não pode ser negociado ou vendido, mas sim conquistado através das experiências vividas.

Aygam

O grupo divulgou o single Crocodilos, música que transcende as fronteiras da música para explorar as nuances da vida urbana e da resistência negra. Embalada por elementos do boombap, rock, R&B e funk melódico, além de características sonoras do dub jamaicano, o projeto é um desabafo que surge para fazer uma análise social imersa em sentimentos.

“Nós temos plena consciência da importância política e da potência artística de nosso trabalho, sem medo de apontar e de bater de frente com nossos algozes. É sobre achar motivos para continuar acreditando no coletivo, na vida, mesmo que imersos em contexto de escassez, de miséria e do racismo que continua a nos matar simbólica e concretamente, que continua a colocar-nos contra nós mesmos”, conta o vocalista Gabu.

Clyntia

A jovem cantora mineira disponibilizou a canção Fuga nas plataformas digitais, música que antecede o lançamento do primeiro DVD da carreira.

“A história é muito pessoal. Eu costumava namorar alguém e dei um presente para essa pessoa, que acabou ficando na minha casa quando terminamos. Mesmo depois de muito tempo, quando voltamos a nos falar, o presente ainda estava lá, como um símbolo de algo que nunca foi embora completamente. Quando vocês ouvirem, vão entender um pouco do que vivi, do que senti naquela época.”

Thiago e Samuel

A dupla sertaneja, anteriormente conhecida como Os Parazim, lançou o single Amor Diferente, em parceria com Simone Mendes. “Foi um sonho vivido em cada nota. Mas, assim como as melodias que compomos, evoluímos. Decidimos abraçar nossas raizes e identidades assumindo nossos próprios nomes como nossa nova marca no mundo da música”, afirma Thiago.

MC GW

O artista se une a Eugenio e Sebastian Esquivel em Alucin Remix. A música fez sucesso mundialmente com os irmãos mexicanos e agora ganha requintes brasileiros com a adição do funkeiro na faixa, que promete uma fusão única de estilos musicais e culturais.

Restart

A famosa banda divulgou o clipe da música Fé Acesa. A novidade conta com depoimentos dos integrantes da banda e de fãs de longa data da Restart, relembrando o início da trajetória da banda e o encontro de Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thominhas.

“É muito um ponto para a gente apresentar para as pessoas a nossa história, que na verdade não é a nossa história de nós quatro, é a história de uma galera”, conta Koba.

Ivyson

O cantor lançou a música Fica nas plataformas digitais. Embalada pela música latina e o afrobeat, a canção conta com um lado instrumental forte. “É uma música que fala sobre a necessidade de pertencer a alguém, de estar junto, fala sobre as idas e vindas. A letra aborda bastante a questão da dependência emocional”, comenta Ivyson.

Pagode Restaura

O grupo de pagode lançou uma releitura da canção Preciso de Ti, em parceria com Salomão do Reggae. A música foi lançada originalmente em 2001 e foi um sucesso.

“Esta música é parte essencial do nosso ministério, é um verdadeiro pilar de nossa fé. Decidimos gravá-la para continuar compartilhando a presença de Deus em nossas vidas através da música”, declara o Pagode Restaura.

MC Versa

A cantora apresentou o single Abusada, uma parceria com Juju Rude. A novidade enaltece o poder e a independência da mulher que tem iniciativa para correr atrás de seus objetivos, mas que também sabe curtir a vida.

“Esse lançamento significa muito pra mim, a Juju Rude foi uma das primeiras MCs mulheres que eu vi rimando e poder gravar com ela foi uma realização. Ainda mais porque juntas fizemos uma música para celebrar momentos de felicidade e de comemoração entre mulheres, não falando somente do que nos atinge”, explica MC Versa

Marcos Freire

O artista gospel lançou o single Fui Comprado, em parceria com Samuel Messias. “Essa é uma canção muito atual, por mais que tenha chegado a mim anos atrás. Eu senti de Deus que era o momento de gravá-la.”

“É uma música para tocar na igreja, ouvir no carro, para um momento de oração, para momentos de comunhão… ela se aplica em muitos contextos. Eu sei que vai se comunicar com muita gente, vai tocar o coração de muitos e essas pessoas vão se sentir abraçadas e amadas por Deus”, diz Marcos.

Banda Kebradeira

A banda Kebradeira lançou o single O Amor Não é Paixão nas plataformas de áudio. A novidade surge com uma sonoridade inovadora. “Para este single eu quis trazer o forrogode, incluir um ritmo muito característico do Nordeste, o forró, que tem tudo a ver com a minha música e com a alegria do povo nordestino”, diz o vocalista e compositor Dennys Neves.

Soldera e Cazt

A dupla de DJs remixou o single Minha Prece, lançado originalmente por Dandara Manoela. Na produção, a dupla de produtores acrescentou sintetizadores, violas melódicas, percussões afro-brasileiras e pianos ao som acústico original, mantendo a sua suavidade e delicadeza, mas a tornando mais encorpada e dançante.

Macucos

A banda está divulgando a canção Medida Certa. Com uma sonoridade específica do reggae, acompanhada de uma letra romântica, a música “busca trazer muito amor e encher o mundo de perfume”, afirma o grupo.

Lukas Agustinho

O cantor apresentou a segunda música de trabalho do seu novo projeto, o single Louve. Com participações de Samuel Messias e Eliezer de Tarsis, a canção é uma versão do sucesso Praise, do Elevation Worship.

Valnei Ainê

O cantor e compositor lançou a música A Letra Perfeita, em parceria com Os Paralamas do Sucesso. A canção fala sobre o exercício, o prazer e a responsabilidade do processo da composição, tentando chegar a uma letra perfeita, mesmo que o processo passe por várias interpretações e provocando diferentes emoções naqueles que a ouvem.

LC21

O duo formado pastor Artur Filho e sua esposa Renata Ramos apresenta a nova versão da música Sou de Deus, em parceria com Mattos Nascimento. O single fala da alegria de desfrutar das bênçãos recebidas por todo aquele que se encontra com Deus através de Cristo Jesus, em uma pegada pop-rock.

“Nosso desejo é que muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo possam entregar suas vidas a Jesus através da mensagem desta letra”, ressalta o duo.

CGM Covers

O projeto da Central Gospel Music apresenta o single Estou Contigo, de Jotta A. A canção foi lançada originalmente em 2012 e ganhou uma nova roupagem na voz de Breno Aguiar. “Interpretar essas canções relembrou minha adolescência que foi toda ouvindo essas músicas e também o início da minha caminhada como cantor”, compartilha o artista.

Rafyah

O cantor e compositor divulgou o single Paciência. A música foca na saúde mental e em manter a energia alta, mesmo com os desafios do dia a dia e as inteferências externas. A faixa foi mixada com uma tecnologia nova que traz melhorias na experiência de ouvir a música.

Mensana

A banda lançou o single Pode Conseguir, em colaboração com a banda californiana The Simpkin Project. “Essa canção evoca profundas emoções e reflexões sobre o amor, a persistência e a capacidade de superar desafios.”

“Ambas as bandas partilham um compromisso comum com a música que é de transmitir mensagens positivas para as pessoas. Esse lançamento não é só uma colaboração entre músicos de partes diferentes do mundo, mas também a fusão de culturas, mostrando o poder da música em unir pessoas”, afirma Adriel, vocalista da Mensana.

Douglas de Oliveira

O cantor e compositor apresentou o single autoral Resistir em todas as plataformas digitais. “A principal mensagem dessa canção é nossa proximidade com Deus, ouvir e falar com Ele, pois Ele é um Deus presente e quer de nós um relacionamento verdadeiro.”

“Eu a escolhi porque achei necessária para esse tempo onde achamos que pessoas que estão distantes são as que estão fora da igreja, mas muitos de nós nos encontramos distantes mesmo estando dentro desse convívio”, afirma Douglas.

Thami

A cantora e compositora compartilhou a faixa de afrobeat Caminhando em Ré. A novidade fala sobre os caminhos que temos e como lidamos com eles.

“Caminhando em ré foi a primeira a ser gravada e eu me emocionei várias vezes. Pude resgatar minha relação com a dança para o clipe e vieram várias memórias afetivas associadas. Foi lindo demais fazer esse clipe e ele ficou muito forte e marcante”, conta a cantora.

DJ Cia

O produtor musical lançou a faixa Banho de Ervas, com as colaborações da cantora Jucy e do rapper Dexter. Disponível nas plataformas de áudio, a novidade carrega uma mensagem de proteção, renascimento e fé, e combina elementos do Rap e do R&B com a musicalidade brasileira.

Saulo Duarte

O cantor e guitarrista lançou o single Sagitariano nas plataformas musicais. A canção reúne referências da trajetória do artista entre as cidades em que viveu.

“Essa faixa é uma síntese precisa do conceito do meu novo álbum: elementos eletrônicos tocando os ritmos paraenses, um universo novo para mim, trazido pelo produtor do disco”, explica o artista.

10ventura

No novo single Não Me Abandone Aqui, a banda de rock mergulha nas profundezas da mente de um indivíduo perdido e angustiado, lutando contra dúvidas e pressões sociais em um mundo caótico. A música retrata a busca desesperada por equilíbrio em meio a expectativas esmagadoras, enquanto o protagonista enfrenta o desânimo e a falta de esperança.

“Ela tem bastante influência do grunge e das bandas de rock brasileiras atuais, principalmente Menores Atos, além do metalcore caracterizado pelas demais músicas do álbum”, compartilha a banda.

Julia Branco

A artista lançou o clipe de Baby Blue, faixa-título do mais recente álbum. O lançamento do clipe vem acompanhado de uma narrativa intensa e emotiva que complementa, cena a cena, a profundidade e a sonoridade única da canção, guiada por gêneros como blues e bossa nova, além de destacar nuances do jazz.

Baby Blue reflete sobre amor, transição e os desafios da maternidade, como destaca a cantora: “Fala sobre estar numa fase de transição de um estado para o outro.”

Afro Honey

O artista lançou o single Axei na Xein, música que fala sobre o universo da moda e faz referência a Shein. A música desvenda a ironia por trás do que é considerado descolado e faz uma homenagem aos brechós e marcas que representam a verdadeira autenticidade na cultura hip-hop da moda.

“Esta música é uma celebração da individualidade e da autoexpressão. Quero que as pessoas ouçam e se divirtam, mas também espero que ela as faça refletir sobre o verdadeiro significado da moda e da autenticidade.”

Rodrigo Tardelli

O ator e cantor lançou o single Medo de Voar nas plataformas digitais.O novo som é uma composição autoral do artista em colaboração com a diretora do projeto e com o cantor e compositor Lucas Grill.