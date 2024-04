A equipe, então, descobriu que as pessoas são mais propensas a se comunicar durante o sexo com parceiros em quem confiam e com quem se sentem confortáveis. No entanto, essa comunicação é predominantemente não-verbal, já que as expressões “safadas” atrapalhavam o fluxo e a intimidade.

Ou seja, as pessoas não costumam ficar excitadas com o que é dito no ato e, sim, com movimentos corporais, expressões faciais e outras respostas físicas para ajudar a chegar lá.

Mulheres são mais impactadas

Embora a comunicação seja fundamental e estudos já tenham demonstrado uma ligação entre a insatisfação sexual e a má comunicação, muitas pessoas têm dificuldade em expressar o que querem ou precisam durante o sexo. Isso acontece especialmente com as mulheres.

O estudo descobriu que esse grupo evita uma comunicação verbal honesta sobre a sua insatisfação sexual para evitar ferir os sentimentos dos homens. A questão é ainda mais profunda quando a masculinidade ou a autoestima do homem são frágeis.

“Tudo isso é importante porque a comunicação sexual aumenta a nossa probabilidade de satisfação sexual. Portanto, quanto mais aberta e claramente pudermos nos comunicar durante o sexo, melhor sexo teremos”, afirmou a autora do estudo, Alicia M. Walker, ao site PsyPost.