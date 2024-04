Anderson Leonardo, do Molejo, tem piora e estado de saúde é gravíssimo

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, teve uma piora e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. A informação foi dada pelo G1 nesta sexta-feira (26/4) e confirmada pela coluna Fábia Oliveira.

O artista está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Anderson já havia apresentado uma piora em seu quadro no último dia 22, tendo que deixar o quarto e retornar para a UTI.

“O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade”, informou o boletim, divulgado no início da semana, assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade.

Doação de sangue para Anderson Leonardo

Na segunda-feira (22/4), através de uma postagem no Instagram do grupo Molejo e na conta pessoal de Anderson Leonardo, a equipe do cantor pediu que voluntários doassem sangue para o artista.

“Doe sangue. A todos que puderem doar, nosso cantor Anderson Leonardo está precisando muito de nossa ajuda. Doação de Sangue nos endereços acima, em nome de: Anderson de Oliveira. Cod. de Doação: 10473433”, anunciou a publicação.

As unidades são localizadas em quatro postos: Centro do Rio (Avenida Marechal Floriano 99); na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade (Avenida Ayrton Senna 2.150, Casa Shopping, bloco P, lado Península); e Nova Iguaçu (Hospital da Posse, Avenida Henrique Duque Estrada Meyer). Além disso, os doadores da região serrana podem ir ao banco de sangue Santa Teresa, em Petrópolis (Rua Doutor Paulo Hervê 1.375, no Badia Shopping).