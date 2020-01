Falecido na última semana, ex-senador acreano ganha página em enciclopédia famosa

Aluísio Bezerra morreu em Brasília no último dia 25. Ele representou o AC no Congresso

O ex-senador da República e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, Aluísio Bezerra de Oliveira, que morreu aos 80 anos em decorrência de complicações de vários acidentes vasculares cerebrais (AVCs) sofridos, ganhou uma página na Wikipedia, considerada a maior enciclopédia virtual do mundo.

De acordo com informações da enciclopédia, toda a página foi atualizada na terça-feira (31). A página conta detalhes de sua biografia, de sua trajetória política e outros detalhes pessoais do político que representou o Acre no Congresso Nacional.

Aloísio também atuou como empresário, sendo proprietário da TV e rádios AM e FM Integração. Se você quiser conhecer mais da história do ex-senador, clique AQUI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários