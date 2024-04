Vídeo: Mulher fica em estado gravíssimo após ser atropelada por cantor em Rio Branco

Uma mulher identificada como Francisca das Chagas Barroso dos Santos (47) foi violentamente atropelada por um veículo modelo Wolks Polo Sedam de cor prata, conduzido pelo cantor Will Batista. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (26), na Avenida Getúlio Vargas, no Conjunto Procon, em Rio Branco (AC).

Segundo informações do esposo da vítima, José Nascimento da Silva, eles moram na Vila do V, zona rural do município de Porto Acre.

A família resolveu sair da rotina e dar um passeio na capital. Ao pararem o veículo na praça do relógio São Francisco, localizado na Avenida Getúlio Vargas, a família se preparava para realizar a travessia da pista, intencionando ir à um estabelecimento comercial, quando inesperadamente, o veículo que seguia o sentido bairro ao centro atropelou violentamente a dona Francisca.

Desesperado, o esposo ligou para o Samu que, devido as informações, enviou a viatura de suporte avançado para dar atendimento na ocorrência. Foram momentos angustiantes para família, que clamava por respostas. Francisca foi estabilizada e encaminhada para o Pronto Socorro em estado de saúde gravíssimo.

A médica plantonista do Samu, Dra. Thaísa Amorim, relatou ao ContilNet que a vítima sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE) gravíssimo, devido a forte pancada sofrida no momento da colisão, pois ela bateu violentamente a cabeça no pára-brisa do veículo. Ela foi arremessada por vários metros, além de sofrer várias escoriações pelo corpo e precisar ser entubada ainda no local do ocorrido.

Francisca foi entregue no setor de traumatologia, onde passou por novas avaliações e subiu imediatamente para o centro cirúrgico.

A Polícia Militar foi informada evárias guarnições de vários batalhões deram apoio no local, posteriormente militares do policiamento de trânsito chegaram e fizeram o isolamento do perímetro para os trabalhos periciais.

A polícia realizou consultas e descobriu que o condutor do veículo não possuía CNH para conduzir carros, apenas motos, também foi constatado que o veículo estava com licenciamento vencido. Will foi submetido ao teste do bafômetro, constatando negativo para presença de álcool no sangue.

Após os procedimentos periciais, o veículo foi removido para o pátio do DETRAN e o condutor foi encaminhado para Delegacia para prestar esclarecimentos.

VEJA O VÍDEO: