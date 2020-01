Gladson prorroga cessão de Marcus Alexandre no Tribunal de Justiça até dezembro de 2020

O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (30)

O governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu prorrogar a estadia do servidor público e ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) no Tribunal de Justiça (TJ-AC). O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (30).

De acordo com o decreto n° 4.761, “o governador resolve prorrogar a cessão de MARCUS ALEXANDRE MÉDICI AGUIAR DA SILVA, pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEINFRA, para prestar serviços junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJAC, até 31 de dezembro de 2020”, diz o decreto.

O Estado mantém o servidor na folha de pagamento, mediante o compromisso de reembolso a ser efetuado pelo ”cessionário’.

