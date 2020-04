Chico Viga quer seguro de vida a profissionais de saúde infectados pelo coronavírus

Pagamento do seguro mencionado será devido aos beneficiários legais dos integrantes da carreira de saúde

Na manhã desta terça-feira (7), o deputado estadual Chico Viga usou seu tempo na sessão online para apresentar um projeto de lei que dispõe ao poder Executivo a contratação de seguro de vida em favor dos profissionais de saúde que vierem a ser infectados nos seus postos de trabalho pelo coronavírus.

Viga destacou que o benefício desta lei visa garantir a cobertura em caso de morte comprovada pela Covid-19. O pagamento do seguro mencionado será devido aos beneficiários legais dos integrantes da carreira de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.

O poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei, objetivando sua melhor aplicabilidade. O deputado frisou que o PL foi motivado pela associação de cardiologistas do pais, recomendando a contratação de seguro de vida aos profissionais de saúde. “O projeto visa garantir uma melhor condição aos trabalhadores que vierem a ser contaminados pelo vírus no Acre”, declarou.

Chico levou em consideração os altos índices de mortalidade do Covid-19. Viga ponderou que em países europeus, os mais infectados são profissionais de saúde, além, disso, no Brasil, mais de 600 pessoas foram afastadas por terem sido infectadas.

“Visto que há um alerta com o aumento dos casos de contaminação de médicos, enfermeiros e demais profissionais que atuam na linha de frente em combate ao novo coronavírus, e considerando os altos índices de mortalidade desses profissionais, mostra-se imprescindível a contratação do seguro em questão. Segundo o Jornal O Globo, na Espanha 14% dos infectados são profissionais da saúde. Já em Portugal, os médicos representam 20% dos infectados”, argumentou.

