Clientes pagam R$3.200 para ter sêmen de salmão injetado na vagina

O método ganhou força nos EUA no ano passado, depois que Jennifer Anniston revelou que certa vez experimentou um tratamento facial com sêmen de salmão, admitindo ao “Wall Street Journal” que “tentaria quase tudo” para manter sua pele com aparência jovem.

“Um estudo, realizado em 2017, demonstrou que o esperma do salmão ajudou a reparar danos celulares, acelerou a cicatrização de feridas e diminuiu a inflamação. Outros estudos mostraram que as proteínas encontradas no esperma do salmão ajudam a reduzir os sinais de envelhecimento”, disse anteriormente ao “NY Post” o dermatologista Kenneth Beer, da Flórida (EUA).