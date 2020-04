“O momento é de combate a um vírus e não de pensar em reeleição”, diz Fernanda Hassem

Sem casos diagnosticados de coronavírus e há mais de 40 dias com todo o foco de sua gestão voltado para o combate, o município de Brasileia é referência na luta contra a pandemia que já afeta mais de 300 pessoas no Acre.

Entrevistada pela reportagem do ContilNet nesta quarta-feira (29), a prefeita Fernanda Hassem disse que todos os esforços estão voltados para esta causa.

“Brasileia por ser uma região de fronteira merece toda a nossa atenção neste momento tão crítico que o país inteiro está envolvido. São necessárias ações diárias, planejamento e uma gestão comprometida. Publicamos decretos, cancelamos eventos, suspendemos atendimentos que não são essenciais e outras coisas. Estamos inteiramente envolvidos nisso. A prefeitura está toda voltada para isso”, explicou.

A prefeita explicou que o apoio da população e de outras instituições tem sido imprescindível neste momento de combate.

“Não posso ser injusta e dizer que a população e as instituições não têm nos ajudado neste momento de crise. Eles são os nossos principais incentivadores e apoiadores. As pessoas estão obedecendo ao decreto, fazendo com que essa luta seja ainda mais forte, com bons resultados”, salientou.

Fernanda destacou o papel de conscientização e fiscalização das policias Militar, Civil e Federal, além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de empresários locais. “É uma força tarefa”, continuou.

Hassem enfatizou que mesmo diante da situação, a prefeitura segue com a Operação Tapa Buracos pelas ruas, para garantir uma infraestrutura de qualidade, passando por todo o centro histórico da cidade, além da reconstrução de pontes e bueiros. “Colocamos já 90 toneladas de asfalto aqui e a expectativa é que chegue a quase 200 toneladas”, disse.

Quando questionada sobre sua carreira política e a possibilidade de disputar a reeleição, Fernanda respondeu que “não parou para pensar em candidatura”.

“É uma responsabilidade enorme que pesa sobre os meus ombros a administração de um município tão importante como Brasileia, que neste momento não precisa de um político que pense em reeleição, mas combater o vírus, acima de qualquer coisa. Eu não parei pra pensar em candidatura e tenho certeza que este não é o momento. Tem uma população que depende do meu trabalho e que confia nele. A eleição vai ficar para o momento dela”, finalizou.

