Provavelmente você já tenha visto algum vídeo em que aparecem quatro homens carregando um caixão, certo? As imagens começaram a serem usadas junto de situações que mostram pessoas que após ou a ponto de tomar uma decisão ruim a qual levara ao final trágico.

Vem comigo que e:

VEJA COMO SURGIU O MEME DO CAIXÃO

FUNERAL

Em meio a pandemia do coronavírus o novo meme tomou conta da internet e o brasileiro não ficou para trás, com muito tempo livre a maquina de produzir memes trabalha a todo vapor liberando diariamente novos memes relacionados a dança com caixão. Mas o que poucas pessoas sabem é como surgiu este meme. O vídeo em que mostra os rapazes carregando um caixão e executando uma coreografia é algo completamente diferente, pois em nossa cultura os velórios nos deixam triste, mas onde o vídeo foi gravado a cultura é um pouco diferente sendo assim a dança com o caixão sendo algo normal.

ORIGEM

Ao assistir esse meme pela primeira vez eu jurava que esses caras eram parentes do senhor Omar que participou da série Todo mundo odeia o Chris. Mas na verdade o vídeo foi gravado em um funeral real que ocorreu em Acra capital do Gana. Segundo informações a BBC foi até o país de Gana onde realizou uma entrevista no ano de 2015 com o criador desse movimento, o criador do movimento é conhecido como sendo o agente funerário Benjamin Aidoo. E o que para nós parece algo muito estranho para se realizar em um enterro, saiba que esses homens são pagos para alegrarem o funeral.

DANÇARINOS DO CAIXÃO

Os carregadores de caixão em Gana elevam o animo dos funerais. Segundo o criador desse movimento quando um cliente vem até ele para contratar seus serviços ele explica que caso seja do interesse do cliente eles também fazem algo mais teatral ou então alguma coreografia, basta pedir que eles preparem. Uma cliente afirmou que decidiu contratar os serviços de Benjamin e seu grupo para que levassem sua falecida mãe por uma viagem dançante, más sejamos sinceros, é algo completamente diferente.

TRADIÇÃO EM GANA

E se você já achou isso estranho, imagina se o caixão tiver o formato de um avião, peixe ou uma tartaruga? Pois é família lá em Gana existe uma tradição de enterrar os entes queridos em caixões que representem coisas que o falecido gostava ou até mesmo sua profissão. E por isso uma empresa se especializou em produzir estes caixões personalizados. O empresário e criador dos caixões diz que os produtos ja viajaram para vários países como: Estados Unidos, Canada, Bélgica, Espanha e Coréia do Sul, ele também explicou que os formatos mais populares são: sementes de cacau, peixes, a bíblia, águias e ônibus publicam. Segundo eles o tema do caixão pode dizer muito sobre como o falecido foi em vida.

Iae família você já conhecia essas tradições diferentes? Comente aqui abaixo se você já viu o meme do caixão? Eu achei bem diferente e você deixa seu comentário.

