Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 6 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (23/4) no concurso de nº 2.716 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio deve subir para R$ 6 milhões.

Os números sorteados nesta terça foram: 05 – 20 – 27 – 28 – 48 – 49. O próximo sorteio da Mega acontece na quinta-feira (25/4) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Nesta terça, a Caixa também sorteou os números da Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte.

Segundo a Caixa, 24 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 58.527,17. Outros 1.750 bilhetes marcaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 1.146,65 cada um.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica espalhada pelo Brasil ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa.