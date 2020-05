Cantor acreano gravará composições inéditas de Gabriel Diniz, autorizadas pelo pai do artista

A solidariedade se multiplica dia a dia e se torna uma das armas mais poderosas durante a pandemia da Covid-19. Na maioria das vezes, voluntários vestem a camisa em vários estados do País e saem distribuindo, sem nada pedir em troca, alimentos, cestas básicas e oferecendo até atendimentos médicos aos menos necessitados na tentativa de que juntos possam amenizar a maior crise planetária na saúde.

Comprometido com a sua terra natal, com um repertório especial, o cantor acreano Matheus Lira, 27 anos, realiza no estúdio Equality Stúdio em João Pessoa na Paraíba, uma live show beneficente com o objetivo de arrecadar alimentos e doações financeiras para ajudar músicos e famílias do município de Sena Madureira, Acre e João Pessoa que enfrentam dificuldade nesse momento.

Em entrevista para este colunista e com exclusividade para ContilNet, Matheus espera que o público possa colaborar fazendo doações por meio de um QR Code que estará o tempo todo na tela. Lira conta detalhes da live, das escolhas para o repertorio e planos futuro. Confira!

Carreira musical

Matheus Lira iniciou sua carreira musical ao lado do pai Altemir e o tio Gilberto Lira, onde caminhou sua infância e adolescência na companhia da família, criando suas primeiras referências musicais. No ano de 2012 iniciou a dupla Nicolas & Matheus, dividiu os palcos na companhia de Nícolas Alves por 4 anos e encerrou a parceria no ano de 2016. No mesmo ano seguiu carreira solo, há quatros anos na estrada, o cantor hoje reside em João Pessoa na Paraíba.

“Eu vivo além da música como cantor instrumentista, eu levo a vida como compositor e produtor. Tenho produzido muitos trabalhos gravados até por artistas nacionais como Gabriel Valim que estourou com piradinha e gravou 2 composições minhas que juntas já passaram das 700 mil visualizações. E agora, estou compondo e produzindo aqui por João Pessoa.”

Como surgiu a ideia de fazer essa live em prol das famílias de Sena e dos músicos?

Você sabe que eu amo minha cidade né, faço o que for possível pra ajudá-la. Daí, muitos amigos pedindo pra fazer a live e eu pensei em buscar a maior qualidade e meu produtor Toim do Gado me ajudou e vamos fazer no seu estúdio EQUALITY STUDIO, onde Gabriel Diniz gravou, Jonas esticado, Luan Santana dentre outros. Minha Live vai ser gravada no local onde Gabriel Diniz gravou seus clipe e seu CD. No estúdio do Toim do Gado, atual produtor de Luan Santana no nordeste.

Como vai funcionar o esquema de doações?

As doações ocorreram pelo QR CODE na hora da Live e também disponibilizarei um número pra quem quiser doar pelo WhatsApp e depois repassar o dinheiro na nossa conta . Afinal, o momento é difícil e creio que quem disser que vai doar, não vai está brincando ou usando de má fé.

Daí a ajuda pra Sena já falei com prefeito Mazinho Serafim, que irá ajudar também na nossa Live, a marca nacional São Brás vai contribuir na nossa live. O Haras PFF o maior Haras do país é um dos apoiadores da Live, junto com as marcas Litoral e Latorre de supermercados a maior da Paraíba.

Essa já é sua segunda live, alguma novidade no repertório?

A primeira Live gravamos um CD show de bola acústico que está disponível no app SUA MÚSICA que já conta com mais de 3 mil plays, e a galera pediu uma coisa mais bem feita, no YouTube com câmeras shows de bola.

Daí partiu a iniciativa de fazermos no maior estúdio do nordeste e graças a Deus a espera da galera tá grande. E o repertório está SHOOOOW DEMAIS!

Toda doação será destina a Sena Madureira?

Se Deus permitir e as doações aconteceram em dinheiro, vamos poder direcionar para Sena a maioria da ajuda, pois quero também ajudar amigos da música de Rio Branco que estão nesse momento difícil.

E o que eu arrecadar de alimentos em João Pessoa, doarei para músicos e familiares daqui, que teremos um direcionamento da ordem dos músicos.

Para 2021, seus amigos e seguidores podem esperar algum trabalho novo?

Eu já estava com tudo pronto e planejado para 2020, minhas músicas autorais para meu CD Promocional de São João, mas infelizmente nada é como a gente quer e sim como Deus quer né.

O CD também contaria com músicas de compositores renomados como Diego Barão compositor de atrasadinha e músicas de composição de Gabriel Diniz, que foram liberadas para mim através de seu pai, no qual tem um carinho muito grande por mim e eu por ele, seu Cizinato.

Para fazer doações pelo QR Code é preciso ter o aplicativo no celular. Ele pode ser baixado em todas as lojas virtuais. Mas, quem não tiver QR Code também poderá fazer doação ligando diretamente à produção, por meio de um número que será disponibilizado na tela do YouTube durante a apresentação. A “live” vai ocorrer na próxima sexta-feira (5), às 20h, e será transmitida em seu canal oficial no YouTube e também na fanpage do ContilNet.

Live: Matheus Lira

Quando: Sexta-feira, dia 5, 19h

Onde: Canal oficial do artista no YouTube

Brazil Confirmados 419,340 +4,679 (24h) Mortes 25,945 +248 (24h) Recuperados 192,302 45.86% Ativos 201,093 47.95%

