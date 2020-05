Faustão surpreende e entrevista convidado em sua casa para o Domingão

Fausto Silva está seguindo todas as recomendações para evitar o contágio da Covid-19. Mesmo assim, o apresentador não deixa de se reinventar. Ontem (17), no Domingão do Faustão, da Globo, ele recebeu o biólogo João Paulo Krajewski em casa.

O convidado gravou na mansão do comunicador para falar sobre o quadro Domingão Aventura. No entanto, Faustão, garantiu que todos os cuidados foram tomados durante a gravação para evitar o contágio pelo coronavírus.

“[João] Acabou de chegar aqui em casa, tirou a máscara agora. Nós estamos com dois metros de distância”, salientou o global, que não sai de casa desde o início da doença no Brasil, em março.

No quadro do Domingão, o biólogo trouxe curiosidades sobre uma espécie de jacaré encontrada no Brasil. “Eu falei aqui que era o maior do Brasil. Esse jacaré é o maior do mundo, João Paulo?“, questionou Fausto Silva, no começo da conversa.

“Maior jacaré do mundo. O Brasil é o país do jacaré, tem a maior variedade de jacarés no mundo inteiro. E de longe o bicho é um monstro, é o maior“, esclareceu o entrevistado, que participa do programa há dez anos.

Quem também gravou na casa de Faustão foi Thayna Cupertino, integrante do balé do Faustão. Ela participou da atração durante entrevista com o oncologista Fernando Maluf.

“A distância entre mim e a gloriosa Thayna, uma das estrelas do balé e estudante de direito, é de dois metros, como recomendam as autoridades“, afirmou o apresentador da Globo, que, além do material inédito, ainda exibiu os melhores momentos do Domingão dos últimos 30 anos.

