Morre Selma Maria Barbosa de Souza, após anos de luta contra o câncer

Selma Maria Barbosa de Souza, de 67 anos, faleceu na última quarta-feira (8), após batalha contra câncer no estômago. Diagnosticada em 2018, Selma enfrentou a doença com determinação, contando com o apoio da família e amigos.

Nos últimos anos, Selma dedicou-se principalmente ao tratamento, limitando suas atividades e passando a maior parte do tempo em casa. Além do câncer, Selma também lutou contra a hepatite, enfrentando diversas complicações de saúde ao longo do tempo.

Selma Maria Barbosa de Souza deixa saudades e um exemplo de bravura para todos nós. O sepultamento ocorreu na manhã desta quinta-feira (9).