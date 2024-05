“Estamos prontos”, diz capitão dos Bombeiros do Acre que vai coordenar equipe rumo ao RS; ASSISTA

O capitão Marcos foi escolhido como coordenador da equipe de bombeiros do Acre que segue nesta quinta-feira (9) rumo ao Rio Grande do Sul, para auxiliar no resgate de vítimas da enchente no estado.

A viagem será por via terrestre e deve demorar de 6 a 7 dias. Todos os bombeiros são especialistas em resgate de vítimas.

“Estamos prontos. Queria agradecer a nossa Corporação por ter nos escolhido para essa missão a nível nacional. Vamos cheios de esperança e também com solidariedade para que a gente possa atender a população gaúcha, trazer um conforto em um momento desse de crise”, disse o capitão.

O coordenador da missão ainda deu detalhes sobre a equipe do Acre que chegará na próxima semana em Porto Alegre.

“Temos dois cursados em salvamento de desastres [capitão Marcos e o sargento S. Medeiros]. Temos ainda o sargento Moura que tem o curso de pilotagem de embarcação operacional. E o sargento Galvão, com especialização em salvamento terrestre, curso feito em Goiás”, completou.

