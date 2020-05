Novo uniforme 2 do Flamengo é lançado e já está à venda on-line

O novo uniforme 2 do Flamengo foi oficialmente lançado nesta quinta-feira e já estão à disposição dos torcedores rubro-negros nas lojas oficiais do clube e da Adidas – ambas on-line. Os modelos masculino e feminino custam R$ 249,99.

Inspirada no design dos uniformes do clube do final da década de 70, a camisa é predominantemente branca, com destaque para a gola V na cor preta que, por sua vez, tem inspiração nos uniformes dos anos 90.

As três listras vermelhas percorrem os ombros e as bordas das mangas trazem também listras nas cores do clube em direção aos braços. Centralizado, o distintivo do clube é aplicado em sua versão branca dentro de uma faixa com efeito pincelada, nas cores preta e vermelha.

O modelo já havia vazado na internet no início do ano e, na última semana, com publicações do cantor Dudu Nobre – que recebeu a camisa da Adidas.

Ainda na quarta-feira, o clube da Gávea recebeu da fornecedora de material esportivo o pagamento da parcela semestral do patrocínio, no valor de R$ 8,8 milhões. O valor deveria ter sido pago nos primeiros dias de abril, segundo o contrato, mas a empresa alemã tem sido impactada com a crise da Covid-19.

As camisas masculina e feminina estão disponíveis nos sites da Adidas e da loja oficial do Flamengo por R$ 249,99, ambos com a tecnologia AEROREADY que permite leveza ao design e à performance. O modelo infantil custa R$ 229,99.Alguns craques rubro-negros vão bem demais no samba. A gente desafiou o @r_13official e ele aceitou: pegou o manto novo do @flamengo, o cavaco e mandou um partido alto para os profissionais da saúde.

A gente sabe, a gente sabe. Você tá com saudade de ver o Mengão. A gente sabe. Enquanto isso não acontece, segura o manto novo!

Pegue o seu! https://t.co/VGP8IdeBvK Ficar bem vestido em casa também é dar um jeito nessa saudade, né @adidasbrasil? #hometeam pic.twitter.com/Ebj4JiHMxP — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) May 14, 2020

