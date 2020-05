Operação da Prefeitura com apoio do CBMAC orienta comerciantes no Centro de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias municipais de Infraestrutura, RBTrans, Saúde e Gabinete Militar da Prefeita, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, está com equipes percorrendo as ruas do Centro da Capital orientando os comerciantes e ambulantes para o cumprimento dos decretos que estabelece o fechamento temporário de estabelecimentos comerciais que não são considerados essenciais, bem como a suspensão das atividades de ambulantes.

A operação teve início na terça-feira (5) e tem como objetivo principal evitar a aglomeração de pessoas no Centro da cidade, notadamente no Calçadão da Rua Benjamin Constant, mercados públicos e locais de maior movimentação de pessoas, como forma de evitar a propagação do novo Coronavírus. O número elevado de casos de Covid-19 e, consequentemente, a saturação do sistema de saúde local, levaram o Município a adotar várias medidas de prevenção.

De acordo com a TC Alexandrina, que coordena a operação, a Prefeitura também está promovendo a organização do fluxo de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal, locais onde estavam sendo formadas longas filas para o recebimento do Auxílio Emergencial que vem sendo liberado pelo Governo Federal.

“A determinação da Prefeita Socorro Neri é de que a gente promova a segurança da população nesses locais, orientando e alertando as pessoas para permanecerem o maior tempo possível em casa, saindo apenas em situações extremamente necessárias’, explica Alexandrina. A operação deverá durar até ao final da situação de pandemia ou quando as autoridades sanitárias anunciarem a volta da normalidade.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários