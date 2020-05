Prefeita Socorro Neri: Morre Abrahim (Lhé) o lutador de todas as boas causas sociais

Nossa cidade se entristece com a partida de um de seus filhos mais queridos, Abrahim Fahrat, o Lhé, lutador de todas as boas causas sociais e amigo de milhares de pessoas, especialmente as mais pobres e necessitadas de ajuda. Abraham viveu para ajudar. Sua palavra era “solidariedade”.

Tivemos a oportunidade de reconhecer sua grande contribuição ao povo de Rio Branco, entregando-lhe a comenda Volta da Empresa, no final de 2018 e com o prêmio Bacurau de Direitos Humanos em dezembro de 2019. E ele agradeceu a homenagem de seu jeito simples e humilde de sempre, compartilhando-a com os muitos amigos que conquistou ao longo da vida.

Alguns de seus melhores amigos e companheiros, já estão sob a guarda de Deus: Matias, Bacurau, Chico Mendes e muitos outros, liderados pelo eternamente lembrado bispo D. Moacyr Grechi. Todos eles nos deixaram lições valiosas, junto com a saudade. Suas histórias são nosso mais valioso patrimônio.

Sendo militante de um partido político, Abrahim tinha amigos de todas as legendas e ideologias. Sendo ativo participante de uma igreja, Abrahim tinha amigos em todas as religiões. Sendo defensor da causa palestina, tinha amizade e respeito de todos os povos. Sua missão neste mundo transcendia todas as divisões, era dirigida aos seres humanos em geral.

A lição de sua vida é a que mais necessitamos nestes tempos difíceis que vivemos: toda vida é importante e deve ser protegida. Segue em paz, Lhé. Que Deus te acolha e faça teu exemplo prosperar entre nós.

