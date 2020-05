Santa Juliana registra 1ª morte por coronavírus; idoso de 70 anos morreu na terça

Ligado à Diocese de Rio Branco, o Hospital Santa Juliana registrou, na terça-feira (12), a primeira morte por coronavírus nas suas dependências. O idoso R. M. J., de 70 anos, é uma das sete vítimas da covid-19 notificadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nessa data.

Internado na unidade na quinta (7), o homem tinha como comorbidade pneumonia e doença renal crônica, que agravaram os sintomas da covid-19, levando-o a óbito cinco dias após ter dado entrada no hospital.

Embora seja uma unidade particular, o Santa Juliana cedeu, no final de março, 20 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para o Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre sem custos ao governo do Estado.

O poder público enviará apenas mão de obra e materiais hospitalares para cuidar do pacientes que necessitem de transferência para o hospital em caso de colpaso na saúde pública.

O total de mortos por coronavírus no Acre chega a 51. O número oficial de infectados é 1.590.

