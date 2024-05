Kelly Kley mostra tudo o que rolou no aniversário de Tarauacá e outras novidades; confira

Coluna Kelly Kley 01/05/2024

111 ANOS DE TARAUACÁ

Durante os dias 24 a 27 de abril aconteceu as comemorações dos 111 anos do município de Tarauacá em uma programação que incluiu apresentações para todos os gostos. Muito prestigiado e bem organizado pela prefeitura, finalizando no dia 27 com a escolha da miss e mister Taraucá, sendo os eleitos miss Tarauacá Daiane Farias e mister Tarauacá Marcello Vasconcelos.

A coluna parabeniza a prefeita Maria Lucinéia e toda sua equipe pelo brilhante evento.

REGISTRO

Esta colunista que fez parte do júri com os eleitos miss e mister Tarauacá, Daiane Farias e Marcello Vasconcelos.

GLAMOUR

No glamour desta semana, o competente produtor e coordenador das misses e misteres de Tarauacá, Fran Amauacas, pela sua competência, profissionalismo e brilhantismo que fez o evento.

MISS ACRE

A coluna registra também a bela miss Acre Ludimila Souza que também fez parte do júri da escolha da miss e mister Tarauacá.

ALTANEIRA

Na quinta – feira (25) a Altaneira realizou o “ Tour Cevejeiro” em sua fabrica para degustação direto da fonte para parceiros, proprietários de pontos de vendas, influenciadores e a imprensa.

Foto: Equipe completa da cervejaria Altaneira. Os sócios Uelligton, Paulo e Thiago, o gerente Luan e alguns colaboradores.

AGRADECIMENTO

Esta colunista agradece aos anfitriões Katyana Aguiar e seu esposo Júnior Moura pela recepção em sua maison em Tarauacá em um belo almoço e muito bate papo e descontração.

DIA DAS MÃES

O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil, convoca um debate sobre o estigma e os desafios que envolvem a relação de mães e filhos durante a adolescência em nova campanha de Dia das Mães. Estudos de Harvard, em 2022, apontam que os pais de adolescentes se sentem solitários e depressivos tanto quanto os filhos, algo que impacta diretamente na construção e consolidação do relacionamento. Segundo a pesquisa, 18% dos adolescentes dizem sofrer de ansiedade, enquanto 20% das mães dizem passar pelo mesmo mal. Já a depressão afeta 15% dos adolescentes e, ao mesmo tempo, 16% das mães. Considerada por muitos como uma fase assustadora e repleta de dificuldades relacionadas à convivência, na qual mães e filhos precisam ressignificar o papel um na vida do outro, a maternidade para além da primeira infância é um momento delicado e de constantes mudanças nas relações familiares.

Intitulado “Tormenta” – o filme produzido pela marca é considerado a maior produção de data comemorativa da história por trazer um formato realístico que conecta e instiga o telespectador em um curta-metragem de cerca de 4 minutos. Com a comunicação integrada em diversos canais da marca, a campanha – que também traz experiências de presentes nas lojas do Boticário – tem como objetivo incentivar as mães a saírem de um lugar de insegurança para um caminho de construção de confiança mútua.

NIVER

No sábado (04), a funcionária pública Geicy Barbosa comemora a chegada de seu novo ciclo intitulado Tardezinha da Geicy. A coluna deseja os parabéns!