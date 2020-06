Após 5 dias, Bombeiros suspendem buscas a homem que desapareceu no rio Iaco

Segundo consta, Sandro estava no timão do motor quando passou mal subitamente tendo, provavelmente, desmaiado

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira suspenderam nesta quarta-feira (3), as buscas ao morador Sandro Rocha da Silva, de 24 anos, que desde sábado passado encontra-se sumido nas águas do rio Iaco.

De acordo com o sargento C. Queiróz, foram feitas diversas seções de mergulhos bem como buscas superficiais, mas o corpo do homem não foi encontrado. “Todo o esforço necessário foi empreendido por nossa equipe. Recebemos inclusive o apoio da Marinha do Brasil e de voluntários, mas infelizmente não encontramos o corpo. Há duas hipóteses: A primeira que ele tenha ficado enganchado em algum lugar, e a outra é que o mesmo tenha ficado com ar no pulmão e foi arrastado para longe do local do afogamento”, comentou.

Segundo consta, Sandro estava no timão do motor quando passou mal subitamente tendo, provavelmente, desmaiado.

Familiares e amigos da vítima também auxiliaram nas buscas, percorrendo vários trechos do rio Iaco, utilizando tarrafas e outros equipamentos.

Sandro Rocha morava em uma comunidade do rio Purus, bem próximo á Sena Madureira. no último sábado, ele rertornava pra casa de canoa na companhia da esposa quando passou mal nas proximidades da Praia do Amarílio e caiu na água. Sua esposa que não sabe nadar também foi parar dentro do rio, mas conseguiu se agarrar em um botijão de gás, sendo resgatada posteriormente por um morador que passava pelo local.

Em meio a familiares e amigos o clima é de total consternação, visto que, além de perder um ente querido não conseguiram encontrar o corpo.

