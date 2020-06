Banco da Amazônia promove webinar para lançar Plano Safra regional

Lançamento ocorre nesta terça-feira, 30 de junho, no canal do YouTube do banco

Com R$ 5 bilhões para o agronegócio empresarial e à agricultura familiar, o Banco da Amazônia (Basa) lança o Plano Safra regional para o período de 2020-2021. O lançamento ocorre nesta terça-feira, 30 de junho, por meio de um webinar que será transmitido ao vivo, a partir das 17 horas, no canal do YouTube do banco.

Com a liberação do Governo Federal dos percentuais das taxas de juros que serão aplicadas no mercado onde o Basa atua, a instituição anunciará, além dessas novas taxas, como serão distribuídos, a partir do próximo dia 1º de julho, os recursos disponíveis aos mini, pequenos, médios e grandes produtores rurais localizados nas praças dos oito estados da Amazônia Legal que são incentivadas pelo banco. Diferenciado, o calendário do Plano Safra sempre começa em 1º de julho do ano corrente se estendendo até 30 de junho do ano seguinte.

No webinar estarão presentes, respectivamente, o presidente e o diretor de Crédito e Distribuição do Banco da Amazônia, Valdecir Tose e Francimar Maciel. Foram confirmadas, também, as participações do diretor de Crédito e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Wilson Araújo, da subsecretária de Fundos e Incentivos Fiscais do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Karen Cremer, do segundo vice-presidente de Finanças da Confederação nacional da Agricultura (CNA) e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (FAEA), Muni Silva Júnior, e do consultor do Instituto Conexões Sustentáveis (Conexsus), João Luiz Guadagnin.

Maior banco de fomento do Norte, o Basa apresentará durante o evento os tipos de operações permitidas pelo Plano Safra, as linhas de crédito disponíveis e como acessá-las.

Um momento será reservado para se falar sobre a performance obtida ao longo do Plano Safra 2019-2020, período em que a Instituição apresentou um crescimento de 12,5% nos investimentos feitos na agricultura e na pecuária, com aplicações que chegaram a R$ 4,5 bilhões, valor registrado até o último dia 22 de junho. Este é o primeiro webinar feito pelo Basa e também a primeira vez que o banco faz um lançamento nacional do Plano Safra regional. Para acompanhar o evento, é só acessar youtube.com/c/bancoamazonia.

