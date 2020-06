Casal fura bloqueio na BR-364, abandona caminhonete adulterada e foge

Na madrugada dessa terça-feira (23), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete, na nova etapa da Operação Tamoio, em rodovia federal, no Acre. Desta vez, a ação aconteceu no Km 10, da BR-364, no posto de fiscalização da Tucandeira, cidade de Acrelândia.

Por volta das 4h, a Equipe PRF determinou parada a um motorista que conduzia um veículo com placas de Rondônia, na companhia de uma passageira, seguindo no sentido da capital acreana; entretanto, o condutor desobedeceu a ordem policial e empreendeu fuga. De pronto, os policiais realizaram acompanhamento tático com o intuito de abordar os fugitivos. Depois de aproximadamente 10 km de deslocamento, os evadidos abandonaram a caminhonete e entraram na mata. Mesmo após intensas buscas no local, não foi possível localizar os fugitivos.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários