Programa Alfabetiza Acre abre inscrições para professores bolsistas

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio da Divisão de Educação de Jovens e Adultos (Dieja), anunciou a abertura de inscrições para o processo seletivo de alfabetizadores voluntários no Programa Alfabetiza Acre, vinculado ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 30/05/2024.

O Programa Alfabetiza Acre EJA tem como objetivo promover a alfabetização de jovens, adultos e idosos que ainda não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever. Para isso, estão sendo disponibilizadas bolsas para professores voluntários que desejam contribuir com essa iniciativa.

Os interessados em participar devem ter pelo menos 18 anos de idade, certificado de ensino médio, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos homens) e apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. O processo seletivo consistirá na análise curricular dos candidatos, análise da turma apresentada e participação na Jornada Pedagógica inicial.

As inscrições serão realizadas de forma online. Clique aqui para se inscrever no período de 02 de maio a 13 de maio de 2024.

Para mais informações sobre os requisitos e atribuições dos voluntários, os interessados podem acessar o edital completo no link http://diario.ac.gov.br.

Com a abertura das inscrições, espera-se fortalecer ainda mais o Programa Alfabetiza Acre, contribuindo para a educação e o desenvolvimento social no estado.

Essa inclusão destaca o compromisso do programa em alcançar uma ampla gama de pessoas em diferentes áreas, promovendo a alfabetização e o acesso à educação em todo o estado do Acre, inclusive na capital.