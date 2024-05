Cada vez mais, os famosos estão fazendo campanha para prestar ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Virgínia Fonseca é uma delas.

Com o apoio da sogra, Poliana Rocha, a apresentadora do SBT vai doar as roupas que colocaria à venda num bazar, que iria realizar em julho.

“Diante da situação no RS, optamos por doar todas as roupas! As minhas, as delas [da Poliana], das Marias, do Zé e do Leo!”, disse num story publicado no Instagram, que conta com quase 50 milhões de seguidores, se referindo também às filhas, ao marido e ao sogro.

A influenciadora ainda lembrou que toda e qualquer doação precisa estar organizada, separadas em caixas, com etiquetas que identifiquem o conteúdo de cada uma delas.

Além das roupas, Virgínia também está pedindo que seus seguidores ajudem os moradores das regiões afetadas pelas cheias. Com sua marca de cosméticos, a We Pink, ela também está revertendo parte dos lucros em prol do estado.