“Com apoio do governador me sinto mais motivada”, diz prefeita sobre pré-candidatura

A prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB) disse que se sente “ainda mais motivada” após a manifestação de apoio do governador Gladson Cameli (Progressistas) à sua possível pré-candidatura à reeleição.

O chefe do Executivo estadual afirmou, na manhã desta terça-feira (23), que se a socialista disputar a prefeitura ela será sua candidata, mesmo o Progressistas tendo sua dobradinha montada para a pré-campanha, com Tiao Bocalom e Marfisa Galvão (PSD).

Entenda: “Se você for candidata, será a minha candidata”, diz Gladson a Socorro Neri

“O governador é sempre muito autêntico. E quando ele manifesta que, se eu for candidata, terei o apoio dele, isso me motiva muito a de fato caminhar por essa direção, de buscar construir uma candidatura. Quem sabe, né?”, comentou a gestora, em um vídeo gravado ao AC24Horas após vistoria das obras do Shopping Popular, ocasião em que Gladson declarou a defesa.

“Percebo que há um apoio forte de segmentos bons e éticos da sociedade rio-branquense”, completou a prefeita.

Socorro Neri tem feito mistério sobre sua pré-candidatura há meses. Sempre que perguntada sobre possíveis intenções eleitorais, ela prefere dizer que o momento é de se discutir o combate à pandemia de coronavírus, que tem Rio Branco como epicentro no estado.

E foi justamente sua atenção à pandemia que despertou no governador a admiração que culminou na manifestação do apoio. Desde a chegada da doença ao Acre que Socorro Neri e Gladson Cameli têm trabalhado de forma alinhada para conter o rápido avanço da doença.

