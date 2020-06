Com patrimônio de quase 200 milhões, Leonardo e sertanejos são roubados por gerente de banco

Leonardo, famoso cantor que construiu um legado na música sertaneja brasileira, agora é também considerado por muitos o rei das lives. Se apresentando de casa devido à quarentena forçada pela covid-19, o veterano já passou por uma situação bem complicada no passado.

Em meados de 2017, a polícia acabou descobrindo que não só o intérprete de ‘Talismã’, mas também outros grandes nomes do gênero musical haviam sido vítimas de um golpe financeiro, movido pelo próprio gerente que cuidava das suas respectivas contas.

Investigando a fundo a situação, as autoridades chegaram em um profissional da instituição financeira Santander, o acusando gravemente de ter aplicado os estrondosos golpes nas estrelas. Sem ter o que fazer publicamente, o pai de João Guilherme e Zé Felipe não deu declarações.

DETALHES DO GOLPE EM LEONARDO SÃO DIVULGADOS

De acordo com informações do site Metrópoles, na época, além do prejuízo ter passado da casa dos milhões, mais de trinta clientes da agência, localizada no Setor Bueno, em Goiânia, acabaram sendo prejudicados com toda a situação.

Estima-se que Leonardo e os demais clientes tenham visto valores entre R$10 e 100 mil reais sumir de suas contas. Ao fim, a assessoria do cantor revelou que toda a situação já havia sido resolvida com o banco e nada mais foi comentado.

SERTANEJOS MANTÉM FORTUNAS IMPRESSIONANTES

Sempre motivo de especulação entre o público, a fortuna dos sertanejos dá o que falar e nos mostra que o mercado fonográfico é realmente muito lucrativo. Tendo um “novato” no topo, Gusttavo Lima chama a atenção ao acumular quase R$200 milhões.

Apesar de já ter uma década de carreira, ele ainda é considerado novo no ramo, já que colegas como Zezé di Camargo e Luciano, Leonardo ou Eduardo Costa, por exemplo, estão praticamente toda uma vida na música, mostrando ter maior entendimento de estrada.

Após o intérprete de ‘Milu’, Gusttavo Lima, Luciano Camargo e Zezé também impressionam com as montantes, já que passam da casa dos R$77 e 57 milhões cada um, respectivamente, de acordo com informações do Jornal Extra.

Leonardo, em meio aos colegas, também não fica mal e deve ter em torno de R$40 milhões, segundo o que é especulado pela mídia. Mesmo escancarando detalhes de sua vida e comentando até mesmo que gastava seu dinheiro com garotas de programa no início da carreira, o cantor nunca revelou sobre o total de seu patrimônio.

