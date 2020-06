Dentista diz que recebeu chutes de policiais civis e foi sufocado em abordagem na capital

"Só pararam com as agressões quando os meus pacientes e vizinhos da clínica começaram a gritar"

O cirurgião-dentista acreano Alison Mota, procurado pela reportagem do ContilNet nesta segunda-feira (29), disse que foi vítima de abuso de autoridade por parte de agentes da Polícia Civil do Acre e de um delegado que conduzia uma investigação em seu consultório, localizado no Conjunto Esperança 3, sobre suposta sonegação de impostos.

Alison disse que foi jogado ao chão pelos agentes e que recebeu alguns chutes nas costas após ter tirado uma foto do local e ter recebido voz de prisão do delegado Pedro Rezende, que conduzia a investigação.

PUBLICIDADE

“Eles chegaram lá após uma denúncia e entraram no meu consultório. Estavam fazendo, até o momento, o papel deles, que é o de investigar a partir de uma denúncia ou suspeita. Quando eu resolvi tirar uma foto do espaço para explicar para minha família o que estava acontecendo e para os meus clientes, um deles foi até a mim, pediu para que eu apagasse a foto, de forma educada, e eu fiz. Mostrei para ele que estava apagando, inclusive. Nessa mesma hora o delegado Pedro Rezende chegou, me deu voz de prisão, sem saber o que estava acontecendo, e os agentes me jogaram no chão, me algemaram, quando eu fiquei de costas e senti as agressões, que não sei se eram joelhadas ou chutes”, comentou.

O que foi pior, de acordo com o cirurgião, é que as agressões só cessaram quando pacientes da clínica e vizinhos começaram a gritar dizendo que ele era o responsável pelo espaço.

“Foi claramente abuso de autoridade. Só pararam com as agressões quando os meus pacientes e vizinhos da clínica começaram a gritar dizendo que eu era o dentista da clínica. Quando perceberam a situação, me levantaram, me jogaram dentro da viatura deles e me encaminharam para fazer boletim”, continuou.

Esse sou eu dps de sofrer abuso policial, levar chutes nas costas, e outras coisas simplesmente pq fecharam o estabelecidamento q trabalho e pela minha indignação registrei uma foto, e foi pedido para apagar a foto, que inclusive apaguei e mostrei policial e msm assim fui detido pic.twitter.com/pQoPbgpCKq — Dentister 🅙 (@superdentister) June 29, 2020

Mota disse que na delegacia foi tratado de qualquer forma e colocado junto com outros presos, que estavam sem máscaras.

“Fui colocado lá com outros presos, que estavam sem máscaras. A minha estava quebrada, por conta da forma como fui jogado ao chão. Liguei para os meus advogados e fiz um denúncia na corregedoria”, explicou.

Além da medida, Alison foi ao Instituto Médico Legal (IML) fazer exame de corpo de delito. “Estou sentindo fortes dores nas costas”, finalizou.

Eu só imaginei eu morto por esse abuso. Me sufocaram. Me jogaram no chão. — Dentister 🅙 (@superdentister) June 29, 2020

O especialista disse que aguarda as imagens capturadas por câmeras de segurança que flagraram o momento.

Alison fez várias postagens em sua página no Twitter, repudiando as ações.

Procurada por nossa reportagem, a assessoria de comunicação da Polícia Civil disse que irá tomar conhecimento do caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários