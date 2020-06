Deputado Manuel Marcos participa de solenidade alusiva aos 58 anos do Acre

O evento que ocorreu Praça da Gameleira contou com a presença do governador do Estado do Acre

O deputado federal Manuel Marcos (Republicanos), participou na manhã desta segunda-feira (15), da Solenidade Alusiva aos 58 anos do Estado e substituição da Bandeira Acreana.

PUBLICIDADE

“Apesar de estarmos passando por um momento tão delicado em nosso Estado do Acre, não podemos deixar de destacar a importância desta data que caracteriza a independência e o crescimento nestes 58 anos de história do povo do Acre” disse.

O evento que ocorreu Praça da Gameleira contou com a presença do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli e o vice-governador Wherles Rocha, além de várias outras autoridades do Estado.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários