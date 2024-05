“Se eles acham que isso é mérito, para mim, é uma pena”, afirmou o comandante do time de São Paulo.

Em resposta ao vídeo, que logo viralizou e ganhou as redes sociais, alguns integrantes da equipe do Rio trocaram as fotos de perfil do Instagram por uma imagem de MC Daniel chorando. Entre eles, Oruam, Poze e Chefin.

Após a brincadeira, Daniel compartilhou um print de um tuíte que mostrava o que eles fizeram com a legenda “Artistas do Rio de Janeiro colocam imagem de MC Daniel chorando na capa do perfil” e riu da situação. “Rei da mídia. Keridin do RJ. Amo vcs rapaziada. Resenha boa é assim” [sic], escreveu o artista com risadas.