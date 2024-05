José Luiz Datena passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (2/5). A operação foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ele segue internado, de acordo com o Splash, do UOL.

O apresentador afirmou que está bem e se encontra em repouso na UTI da instituição. Além disso, não revelou detalhes sobre o procedimento. “Acabei de fazer uma cirurgia, cara. Estou na UTI do Sírio e estou bem. Foi uma cirurgia de questão técnica, nada importante”, afirmou ao portal. Vale lembrar que Datena está afastado do Brasil Urgente desde o último dia 29. Desde então, o primogênito dele, Joel Miranda, é quem tem comandado o programa.