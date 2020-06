Em nota, MDB manifesta apoio a Mazinho Serafim após acusação de delegado

O MDB emitiu, na manhã desta segunda-feira (22), nota de apoio ao prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, acusado de solicitar a transferência do delegado de Polícia Civil da cidade, Marcos Frank. A denúncia foi feita na semana passada pelo próprio agente em entrevista ao portal YacoNews.

Sem citar o teor da acusação sofrida pelo prefeito e nem a quem a nota se refere, a executiva regional da legenda disse que lamenta denúncias falsas “endereçadas por maus profissionais com interesses politiqueiros”. Leia abaixo:

O delegado Marcos Frank vem investigando supostos atos de corrupção na Secretaria de Saúde do município e disse ter identificado a existência de funcionário fantasma cujo salário estaria indo para o bolso de duas pessoas ligadas ao prefeito. No entanto, esclareceu que não há indícios da participação do gestor no esquema.

