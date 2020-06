Delegado identifica repasses ilegais a duas pessoas ligadas a Mazinho Serafim

O delegado da Polícia Civil de Sena Madureira, Marcos Frank, afirmou, nesta sexta-feira (19), em entrevista ao portal YacoNews, que as investigações sobre o funcionário fantasma na prefeitura do município levaram à identificação de repasses ilegais a pelo menos duas pessoas ligadas diretamente ao prefeito Mazinho Serafim (MDB).

O dinheiro transferido era oriundo do salário desse servidor fantasma, que teve contrato celebrado entre a prefeitura e uma empresa privada para prestação de serviços. Um funcionário da Secretaria de Saúde recebia os vencimentos do “fantasma” e fazia o repasse às duas pessoas próximas ao prefeito.

O servidor da Saúde chegou a ser preso por peculato, porém a comarca judicial da cidade pediu a soltura e recomendou seu afastamento da função que exercia na pasta. “Tudo indica que o acusado não passa de um laranja que estaria recebendo e distribuindo recursos às demais pessoas”, disse o delegado.

Marcos Frank esclarece, no entanto, que a descoberta do repasse a indivíduos ligados ao prefeito não significa a participação do mesmo no esquema.

As investigações sobre o funcionário fantasma começaram no início do ano após denúncia na Câmara de Vereadores de Sena Madureira e ficaram em sigilo por cerca de três meses.

No início da semana passada, divulgou-se apenas a participação do servidor da Saúde que coletava o valor. O delegado aguardava informações sobre transações financeiras emitidas por bancos para avançar no processo.

Com a conclusão dessa etapa, confirmou-se a suspeita da participação de pessoas próximas a Mazinho Serafim no esquema. “Está tudo comprovado nos autos. Os processos são públicos e estão à disposição de qualquer pessoa”.

Assista à entrevista:

