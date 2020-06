Governo assina convênio com prefeituras do interior para abertura e recuperação de ramais

Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri foram contempladas com programa Ramais do Acre

Cumprindo agenda na região do Alto Acre, o governador Gladson Cameli, em parceria com as prefeituras de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, assinou convênio nesta sexta-feira, 26, para a implementação do programa Ramais Acre. O plano consiste na execução de obras e serviços como abertura e recuperação de estradas, beneficiando moradores da zona rural dos três municípios.

O encontro para assinatura do convênio foi realizado em frente à Feira Municipal Walter Fernandes Farias, localizada em Epitaciolândia. Entre os participantes estavam o vice-governador, Major Rocha, os prefeitos Francisco Ubiracy Vasconcelos, de Xapuri; João Sebastião Flores, de Epitaciolândia e Fernanda Hassem, de Brasileia, além do diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), Ronan Fonseca e do secretário de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo.

“Melhorando as estradas nós estamos dando condições aos produtores rurais e investindo no agronegócio. Esta é uma primeira fase, estamos desde o ano passado empenhados na recuperação e abertura desses ramais e vem ainda a segunda fase, quando será investido um recurso de mais de 90 milhões e a chegada de mais de 110 máquinas a serem operadas pelo Deracre. Todos esses equipamentos serão utilizados pelas prefeituras para atender e melhorar a vida das pessoas de zona rural”, disse o governador.

O convênio assinado entre governo e prefeituras destaca que o recurso distribuídos entre os municípios deve ser investido na compra de peças, combustível e manutenção de máquinas agrícolas ou recuperação de pontes e drenagem. Para o município de Xapuri o repasse é de R$ 298. 899,23 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos).

“Tudo o que o produtor rural pede a um gestor é ramal. São 124 quilômetros de ramais que faremos com esse recurso enviado pelo Estado, mas sabemos que temos muito ainda a fazer. Essa ajuda ao nosso povo é de grande relevância e só temos a agradecer”, afirmou o prefeito de Xapuri Francisco Ubiracy.

No município de Brasileia, com 330 quilômetros de ramais para receber melhorias, serão investidos pouco mais de R$ 380 mil. A prefeita Fernanda Hassem destacou o momento de dificuldade em que vive o estado e elogiou o governador pela continuidade das obras da Operação Ramais, melhorando a vida do produtor rural.

“É um momento desafiador, ninguém imaginaria viver uma pandemia que pararia não só o Acre, mas o mundo. Vemos o esforço do governador, imagino as noites mal dormidas, os dias exaustivos de trabalho, mas ainda assim, mantém a capacidade para gestar os problemas dos municípios. O repasse desse recurso, com certeza, mudará a vida de muitas pessoas”, avaliou a prefeita.

Com 185 quilômetros de ramais a serem recuperados em Epitaciolândia, o objetivo é beneficiar pouco mais de 400 famílias moradores da zona rural. O valor do repasse destinado ao processo de melhorias no município é de R$ 237 mil. Além disso, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), o governo assinou com a Prefeitura de Epitaciolândia, o termo de cooperação que inclui o município no programa de mecanização agrícola. O objetivo é fornecer equipamentos e combustível, a fim de beneficiar produtores rurais, que ficarão responsáveis apenas pela manutenção do maquinário.

“É uma meta audaciosa que deve beneficiar mais de 200 pequenos produtores rurais. É o primeiro projeto em parceria com o Governo do Estado e temos ainda esse termo de cooperação com a Sepa, que vai ajudar esses pequenos produtores aqui de Epitaciolândia a produzir, disponibilizando combustível e maquinário de produção. Com certeza teremos bons resultados”, estima o prefeito João Sebastião Flores.

