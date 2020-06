Live da Preta Gil, Elba Ramalho e Solange Almeida: Saiba como assistir ao show online

Preta Gil, Elba Ramalho, Solange Almeida e Dorgival Dantas participarão de uma live comemorativa de São João nesta quinta-feira (25). A apresentação online acontecerá às 20h (horário de Brasília) no canal do YouTube da humorista GKay. A comediante faz sucesso nas redes sociais, e sua conta na plataforma de vídeos tem 1,2 milhão de inscritos.

Cada artista fará o show online diretamente de suas respectivas casas, e GKay será a apresentadora. O repertório dos músicos privilegiará canções típicas das festas juninas e sucessos da carreira dos cantores.

“Amanhã tem festival com Elba Ramalho, Dorgival Dantas e Solange Almeida. Que honra estar no meio desse timaço de feras para fazer um São João incrível para vocês. Vai ser lindo. Estamos fazendo tudo com o maior capricho”, disse Preta Gil na ferramenta Stories do Instagram.

“Vamos fazer cada coisa nessa live que vocês não estão preparados”, adiantou GKay nas redes sociais. Segundo a descrição do evento, a apresentação terá música, humor, conversas e até comidas típicas feitas pelos próprios artistas.

Confira a live de São João a partir das 20h:

Além da apresentação de São João no canal da GKay, confira quem mais está na agenda de lives:

19h – Bruna Fulô – no YouTube

20h – Elba Ramalho, Solange Almeida, Preta Gil e Dorgival Dantas – no YouTube

21h – Emicida – no YouTube

22h – Arraiá Macaco (Targino Gondim, Léo Estakazero e Adelmario Coelho) – no YouTube

