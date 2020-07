Acreana na UTI precisa de doação de sangue de pessoas curadas do coronavírus

A acreana Lenny Araújo está precisando da doação de sangue de pessoas curadas da covid-19 no Estado.

Ela encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Into Acre, diagnosticada com a doença. Uma substância importante encontrada no sangue de pessoas já curadas pode ajudar a salvá-la.

PUBLICIDADE

Se você testou positivo, está curado e tem o interesse de ajudá-la, procure o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) e faça a doação em nome de Maria Rocilene da Silva Araujo.

Vamos ajudar?!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários